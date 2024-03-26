Має "українське коріння": на авіаринок виходить нова авіакомпанія, перший рейс вже відбувся

На авіаринок виходить нова авіакомпанія Bees Airlines. Відомо, що перший рейс вже відбувся. Літак декілька разів пролетів між Бухарестом і містом Крайова.

Авіаперевізник наголосив, що Bees Airlines вже пройшла усі необхідні процедури. Авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта й може спокійно починати свою діяльність.

Зверніть увагу Має знати кожен: бортпровідники поділилися лайфхаками, які змінюють переліт на всі 100%

Flightradar24 "розкрив", куди відбувся перший рейс. Літак Bees Airlines здійснив декілька рейсів між Бухарестом і містом Крайова – центральним містом румунської Олтенії. Це відбулося упродовж 19 – 25 березня. Припускають, що ці польоти були необхідні для завершення сертифікації й тренування екіпажів.

У Bees Airlines наголосили, що виконуватимуть міжнародні чартерні рейси з Бухареста на найвідоміші популярні курорти. Зокрема, Єгипту та Туреччини. Водночас коли польоти розпочнуться на постійній основні, наразі не анонсували.

Наразі флот Bees Airlines має лише один літак – Airbus A320 з реєстрацією YR-BUZ.

Bees Airlines має "українське коріння"

Авіакомпанія Bees Airlines відома своїм "українським корінням". Раніше інвестор стежив за розвитком Bees Airline – колишнього українського лоукосту. Українська Bees Airline і румунська Bees Airlines мають схожі назви та фактично ідентичний стиль. Водночас українська авіакомпанія використовувала Boeing 737-800, а румунська – Airbus A320.