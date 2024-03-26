Имеет "украинские корни": на авиарынок выходит новая авиакомпания, первый рейс уже состоялся

На авиарынок выходит новая авиакомпания Bees Airlines. Известно, что первый рейс уже состоялся. Самолет несколько раз пролетел между Бухарестом и городом Крайова.

Авиаперевозчик отметил, что Bees Airlines уже прошла все необходимые процедуры. Авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и может спокойно начинать свою деятельность.

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Flightradar24 "раскрыл", куда состоялся первый рейс. Самолет Bees Airlines совершил несколько рейсов между Бухарестом и городом Крайова – центральным городом румынской Олтении. Это произошло в течение 19 – 25 марта. Предполагают, что эти полеты были необходимы для завершения сертификации и тренировки экипажей.

В Bees Airlines отметили, что будут выполнять международные чартерные рейсы из Бухареста на самые известные популярные курорты. В частности, Египта и Турции. В то же время когда полеты начнутся на постоянной основные, пока не анонсировали.

Сейчас флот Bees Airlines имеет только один самолет – Airbus A320 с регистрацией YR-BUZ.

Bees Airlines имеет "украинские корни"

Авиакомпания Bees Airlines известна своими "украинскими корнями". Ранее инвестор следил за развитием Bees Airline – бывшего украинского лоукоста. Украинская Bees Airline и румынская Bees Airlines имеют похожие названия и фактически идентичный стиль. В то же время украинская авиакомпания использовала Boeing 737-800, а румынская – Airbus A320.