Все тайны раскрыла Лилиана Гирап – пилотеса Boeing 737 компании Tarom. Она подчеркнула: в условиях чрезвычайной ситуации будут делать все возможное, чтобы хоть как-то решить проблему, а не рассказывать о ней.

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Уровень угрозы погибнуть в авиакатастрофе – крайне низкий. По словам Гирап, пилоты проходят очень много тренировок. Их готовят ко всем возможным форс-мажорам. Кроме того, пилоты тщательно изучают рабочий процесс всех систем.

Например, когда ломается гидравлика, начинаются перебои с электричеством или останавливаются все двигатели. Нет ни одной секунды, когда мы думаем, что самолет разобьется и надо обращаться к пассажирам с объявлением, потому что это для нас не вариант,

– говорится в сообщении.

Пилоты все равно до последнего будут пытаться урегулировать форс-мажор. Поэтому никакого объявления к пассажирам, при всем уважении к ним, очевидно, не будет. Гирап отметила, что в экстренной ситуации экипаж будет руководить пассажирам, чтобы они находились в максимальной (насколько это позволяет ситуация) безопасности.

Экипаж работает как единая команда. Их цель – сделать все возможное, чтобы самолет успешно приземлился.