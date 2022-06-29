Йдеться про рейс Київ – Варна. У цьому напрямку автобуси Autolux почнуть курсувати з 9 липня. Рейси до спекотної Болгарії виконуватимуть спочатку три рази на тиждень, а з 18 липня – щодня.

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Що відомо про маршрут та вартість квитків

Відправлятимуться автобуси з Києва о 08:35, прибуття до Болгарії заплановане о 08:30. Таким чином в дорозі доведеться пробути практично добу. Маршрут пролягатиме через Умань, Одесу та Ізмаїл.

Повний маршрут рейсу Київ – Варна: Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – Ізмаїл – Рені – Джурджулешти 1 – Джурджулешти 2 – Джюрджюлешть – Негру-Воде – Кардам – Варна.

Квитки в одну сторону обійдуться вам від 1513 гривень.

Де купити квитки на автобус

Квитки уже доступні на сайті autolux.ua

У вартість входить Wi-Fi, туалет та мультимедійна система – на боту автобусів можна дивитися фільми, слухати музику чи грати ігри. Серед додаткових послуг – гарячі напої та їжа.

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