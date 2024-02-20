Син воїна: маленький українець у Нідерландах зібрав гроші на дрон для ЗСУ

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 9-річний Артем Наконечний – син воїна – разом з мамою виїхав до Нідерландів. Там хлопчик вирішив допомогти героям ЗСУ.

Ідея, як допомогти героям ЗСУ, в Артема з'явилася, коли хлопчик з мамою перебував у провінції Зеландія. Юний волонтер прийшов у гості до своєї подруги Каті.

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У дівчинки Артем побачив різноколірні гумки. Катя розповіла, що це – для браслетів. Тоді Артема осяяло, що можна плести браслети та продавати їх, аби допомогти героям ЗСУ. Тато Артема захищає Україну на фронті.

Я запропонував друзям долучитись і разом робити браслети та продавати їх. Так нам вдалося зібрати десь за три місяці 2 060 євро. Гроші ми витратили на Mavic 3. Він поїхав під Бахмут і я готовий збирати на новий дрон,

– розповів Артем.

Що розповіла мама Артема

Наталія Наконечна – мама Артема – розповіла, що одного разу син прийшов до неї й розповів, що хоче допомогти героям захищати Україну. Наталія допомогла синові реалізувати задум. Так Артем та його друзі почали робити й продавати браслетики.

Окрім того, на допомогу дітям прийшли місцеві волонтери. Вони познайомили Артема та його друзів з власником супермаркету. Чоловік, який дуже переймається майбутнім України, загорівся ідеєю й дозволив дітям продавати браслети біля входу до супермаркету. Небайдуже місцеві жителі підтримали ініціативу.