Идея, как помочь героям ВСУ, у Артема появилась, когда мальчик с мамой находился в провинции Зеландия. Юный волонтер пришел в гости к своей подруге Кате.

Обратите внимание Это гениально: как крымский татарин в Варшаве ежедневно напоминает россиянам, что Крым – это Украина

У девочки Артем увидел разноцветные резинки. Катя рассказала, что это – для браслетов. Тогда Артема озарило, что можно плести браслеты и продавать их, чтобы помочь героям ВСУ. Папа Артема защищает Украину на фронте.

Я предложил друзьям присоединиться и вместе делать браслеты и продавать их. Так нам удалось собрать где-то за три месяца 2 060 евро. Деньги мы потратили на Mavic 3. Он поехал под Бахмут и я готов собирать на новый дрон,

– рассказал Артем.

Что рассказала мама Артема

Наталья Наконечная – мама Артема – рассказала, что однажды сын пришел к ней и рассказал, что хочет помочь героям защищать Украину. Наталья помогла сыну реализовать замысел. Так Артем и его друзья начали делать и продавать браслетики.

Кроме того, на помощь детям пришли местные волонтеры. Они познакомили Артема и его друзей с владельцем супермаркета. Мужчина, который очень переживает за будущее Украины, загорелся идеей и позволил детям продавать браслеты у входа в супермаркет. Неравнодушно местные жители поддержали инициативу.