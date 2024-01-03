"Застигле в часі" європейське село з мафією: названо найкрасивіше місце 2024 року

Найкрасивіші місця Європи охоплюють національні парки, острови та міста, але є одне менш відоме середньовічне село, яке варто помітити у 2024 році. Стародавнє італійське село, яке, здається, застигло в часі, було визнано одним із найкрасивіших місць країни.

Мовиться про мальовниче Ґанджі на Сицилії. Розповідаємо, чим же таке особливе це село.

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Ґанджі названо найкрасивішим місцем 2024-го

Ця локація є домом для розкішного замку на вершині пагорба, а також середньовічних і барокових церков. Можна і влаштувати мандрівку підземними ходами, щоб побачити гробницю К'єза Мадре Гангі, де муміфіковані священники вишикують стіни склепу.

Не менш привабливим воно є і через своє розташування – на висоті 1 000 метрів над рівнем моря. Саме завдяки цьому туристи можуть регулярно спостерігати приголомшливі краєвиди Етни, найбільшого чинного вулкана Європи.

Трохи історії

Місто розташоване далеко від проторених шляхів і завдячує своїм утворенням кретонським воїнам ще в 1200 році до нашої ери, принаймні так свідчить легенда. Кажуть, що критяни, втративши свої кораблі та воєначальника, прийшли на Сицилію слідом за Міноссом, сином Зевса.

Мальовниче поселення Ґанджі на Сицилії / Фото Martina Katz

Місто, яке вони заснували, було настільки красивим і багатим на скарби, що його захопили заздрісні римляни. Це правда чи ні, трохи важко сказати напевно, оскільки основна частина міста була заснована під час лютих війн 1300 року. Те, що зараз там стоїть, – це середньовічне місто, яке виросло протягом 700 років.

Хоча його божественне походження може бути під сумнівом, його краса – ні. Італійське містечко розташоване в мальовничій гірській місцевості. Небагато туристів добираються до Ґанджі, оскільки до найближчого аеропорту 80 кілометрів і вздовж низки складних для навігації доріг.

Завдяки цьому він вільний від метушні, яка домінує в інших містах Італії, що дозволяє йому зберегти свій шарм і виграти номінацію в офіційному державному конкурсі на визначення найкрасивішого міста в країні.

Ґанджі підіймається серед свіжого повітря гір Мадоні з його кольоровими кам'яними вузькими будинками, розташованими близько один до одного, і величною Етною на задньому плані, яка завдяки оптичному обману здається дуже близькою,

— написали судді конкурсу.

У Ґанджі, серед середньовічних вулиць старого центру міста у верхній частині, збережена велика архітектурна та мистецька спадщина, як-от замок, особняки та монастир Братства Мінорі, вежа Вентімілья та церква з її купол.

Місто потерпало від мафії, тому населення скоротилося

Як і в багатьох частинах Сицилії, Ґанджі постраждало від сучасної історії насильства мафії. Це сталося в 1926 році, коли фашистський префект Чезаре Морі вирішив окупувати місто, щоб вигнати бандитів.

Ґанджі названо найкрасивішим місцем 2024-го / Фото liveitaly.eu

Використовуючи сили карабінерів, він наказав проводити обшуки по домівках, виловлюючи бандитів, дрібних членів мафії та різних підозрюваних, які бігали. Багато з тих, хто втік, втекли до США та Аргентини.

Наприкінці 20-го століття більше людей підуть їхніми стопами, покидаючи місто, щоб уникнути безробіття. В результаті населення міста скоротилося з 16 000 до 6 000 жителів. Гроші витікали з міста разом з ними, розвиток Ґанджі зупинився. Дивлячись на місто зараз, здається, ніби його зупинили багато десятиліть тому.

У місті запустили спеціальну схему, щоб заманити людей

Яким би чарівним не було "застигле село" для туристів, італійський уряд прагне відновити це місце. Нещодавно він запустив схему купівлі будинків за 1 євро, щоб спонукати людей повернутися до міста та заохотити їх почати інвестувати у власність.