Когда Ланфри было 29 лет, он семь месяцев провел в больнице. А два из них – в коме. Причиной стал менингит и менингококковый сепсис.

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Ситуация была настолько серьезной, что, в конце концов, больницы приняли решение об ампутации конечностей Андреа. Мужчина потерял обе ноги (ниже колена), а также – семь пальцев на руках.

Как Андре осуществлял свою мечту

Пережив это, Андреа даже и не думал сдаваться. Он мечтал стать спринтером и был готов тяжело работать, чтобы это стало реальностью.

Менее года понадобился Ланфри, чтобы присоединиться к сборной Италии по легкой атлетике. На чемпионатах Европы и мира по паралимпийской легкой атлетике Андреа получил серебряные и бронзовые медали.

Следующей целью Ланфри стало стать первым человеком с множественными ампутированными конечностями, покорившим Эверест. В это путешествие Андреа отправился с Лукой – своим другом. Они решили покорять вершину в классическом стиле.

Восхождение на Эверест стоило титанических усилий. В то же время Андреа признавался, что даже на мгновение у него не было мысли остановиться. Внутренние ощущения Ланфри всегда оставались очень позитивными.

Я не изобрел ничего нового, я просто научился делать все иначе, чем раньше. Я адаптирую движения к своим потребностям и возможностям,

– рассказал мужчина.

Чтобы покорить Эверст Андреа и Луке понадобилось 2,5 месяца – на 2 недели меньше, чем ожидалось. Ланфри признался, что очень разволновался, когда увидел Эверест. Он вспомнил все тренировки, которые помогли ему дойти до цели.