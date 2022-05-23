В Амстердамі з'явилася перша "крилата зебра": як це вплине на безпеку дорожнього руху

Дорожня служба Амстердама на одному з міських перехресть організувала "крилату зебру". Що передбачає такий тип пішоходного переходу, читайте далі у нашому матеріалі.

Так, на вулицях Нідерландів вперше з'явилася "крилата зебра". Йдеться про подовжений пішохідний перехід, що сприяє безпеці дорожнього руху, а нанесли дорожники його на перетині Admiralengracht та Jan Evertsenstraat в Амстердамі.

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Що відомо про експериментальний проєкт "крилатої зебри"

Річ у тому, що це жваве перехрестя і у 2021 році там сталася серйозна ДТП. Такі локації в країні називають "чорними точками" (blackspots). Місця, де часто трапляються аварії, оглядаються відповідною робочою групою, аби зрозуміти, за допомогою яких рішень можна покращити дорожню ситуацію в цьому конкретному місці.

Після дослідження перехрестя на Admiralengracht було вирішено випробувати оновлений пішохідний перехід. Його довжина становить 10 метрів замість звичайних 4 метри, тому автомобілісти змушені пригальмовувати раніше і зупинятися далі від пішоходів, що переходять дорогу.



"Крилата зебра" в Амстердамі / Фото Amsterdam

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Ця "крилата зебра" — пілотний проєкт, тож найближчими місяцями її використання контролюватиметься, і в разі успіху, подовжений пішохідний перехід нанесуть й в інших місцях Амстердама.

Безпека дорожнього руху є моїм пріоритетом. Я хочу бачити місто, де діти зможуть їздити на велосипеді або безпечно йти пішки до школи, де люди похилого віку люблять їздити на двоколісних і де можна легко дістатися з точки А до точки Б. Щоб досягти цього, необхідно значно покращити безпеку дорожнього руху та вжити додаткових заходів. Ми працюємо над цим у багатьох напрямках,

– розповів Ветгудер Егберт де Вріс з департаменту Руху і транспорту, якості води та повітря.

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