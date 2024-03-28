Вигадали дуже дивний спосіб: в Амстердамі вирішили "відлякувати" туристів
Джерело:Європульс
Амстердам продовжує свою боротьбу із засиллям туристів, що заважають городянам, за допомогою онлайн-тесту. За задумом мерії, тест "відлякає" любителів гучних вечірок з алкоголем та наркотиками.
У грудні 2023 року мерія прийняла цілий пакет заходів, серед яких скорочення ринку житла, що здається на короткий термін, і заборона відкриття сувенірних крамниць у центральній частині міста. Все для того, щоб позбутися від репутації місця, де "можна все".
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В Амстердамі вирішили "відлякувати" туристів за допомогою онлайн-тесту
У тесті – з десяток питань про те, які у тебе плани на тріп в Амстердам. Наприклад, чи їдеш ти з великою компанією або один(а), чи збираєшся тусуватися до світанку, чи хочеш потрапити до Кварталу червоних ліхтарів або спробувати марихуану тощо.
Іноді випадають "sorry"-меседжі: "Тепер це заборонено" або "Нам шкода, але більше такої можливості немає".
До слова, наприкінці тесту є посилання нові правила мерії. Пройти тест можна за посиланням.
В Амстердамі вирішили "відлякувати" туристів за допомогою онлайн-тесту / Фото Unsplash
Протягом останніх років Амстердам бореться з потоком туристів, які приїжджають не заради історичних пам'яток та культурного дозвілля, а щоб не відмовляти собі у випивці та наркотиках. Вони шумлять ночами, забруднюють місто і поводяться безцеремонно.
Квартал червоних ліхтарів можуть перенести
У Нідерландах влада Амстердама запропонувала нове місце для кварталу червоних ліхтарів. Серед низки запропонованих місць – поруч з агентством ЄС з лікарських засобів. Офіційно цю пропозицію мають внести до міської ради на початку 2024 року. У такий спосіб влада міста хоче знизити рівень злочинності та кількість туристів у центрі.
Проти планів міської влади виступили й жителі південного Амстердама, які не хочуть бачити там "еротичний центр". Не оцінили задум і самі секс-працівники, які вважають, що їх несправедливо звинувачують у надмірній кількості туристів і злочинців.