В Амстердамі відкрили підводну велопарковку на 7 тисяч місць

Вокзальну площу в Амстердамі реконструювали та збудували там найбільшу в місті парковку, яка вміщає 7 000 велосипедів. Але фішка її зовсім не в розмірі, а в тому, що вона розташована під водою.

Так, парковку для велосипедів відкрили в каналі – так, щоб над нею могли пропливати невеликі судна і прогулянкові трамвайчики. Разом з тим, велике значення має саме розташування паркінгу – поряд із найактивнішим хабом міста – Amsterdam Centraal.

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І паралельно з роботами з розширення та осушення ділянки каналу під паркувальні місця, було оновлено мости, пішохідні та велосипедні доріжки, трамвайні колії та зупинки. Загальна вартість довгоочікуваного проєкта склала близько 50 мільйонів євро.

4-річне масштабне будівництво проєкту в хвилинному відео:

Як виглядає найбільший критий велосипедний паркінг Амстердама

Внутрішній дизайн виконаний у співпраці з Амстердамським музеєм, тому стіни оздоблені фрагментами карт міста та відомих картин. З 7 000 велосипедомісць 700 виділили під орендні OV-fietsen. В іншому, за місцевими мірками, нова велопарковка звичайнісінька: дворівневі стійки, реєстрація по талонах, перші 24 години безкоштовні, далі – за звичайним тарифом.

Як і належить, вона з'єднана з метро та центральним вокзалом Амстердама. Словом, все звучить чудово. А ось амстердамці, які звикли до максимально швидкісних пересадок, вже нарікають, що тепер, щоб залишити свій байк, їм доведеться витратити понад хвилину.

У лютому з іншого боку вокзалу, під IJ, запрацює аналогічний підводний об'єкт на 4000 велосипедомісць. Незабаром байки навколо Amsterdam Centraal можна буде залишати тільки в закритих приміщеннях: протягом наступного місяця поетапно будуть прибрані всі вуличні стійки.

Відкрита підводна велопарковка в Амстердамі: