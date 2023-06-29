Приватний рейс: чоловік випадково виявився єдиним пасажиром авіалайнера

Унікальна ситуація трапилась на рейсі American Airlines. Виліт із Оклахоми затримався на 18 годин, тому майже всі перебронювали свої квитки. Крім одного – Філа Стрінгера, який став єдиним пасажиром на борту.

Рейс із Оклахоми до Північної Кароліни відкладали понад 7 разів. І лише єдиний пасажир терпляче чекав, коли почнеться посадка на борт. І коли це, зрештою, сталося через 18 годин – виявилось, що пасажирський рейс перетворився на приватний.

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Приватний літак

Члени екіпажу були змушені таки здійснити цей "‎персональний рейс". Для цього їх серед ночі викликали з готелю. Єдиний пасажир зізнався, що йому було дуже ніяково через це. Філ навіть не підозрював, що більше ніхто не планує летіти.

Мені було так соромно через команду літака. Вони були в готелі, збиралися лягати спати. Боже, їм буквально довелося приїхати сюди заради мене,

– розповідає він про свій персональний політ.

Філ Стрінгер поділився відео про свою унікальну подорож у тіктоці. Екіпаж пересадив його до першого класу та нагодував вечерею. Також Філ зафільмував вантажника, який мусив підняти на борт літака лише одну валізу. Досить кумедно і те, що стюардеса провела йому персональний інструктаж з безпеки. А коли єдиного пасажира запрошували пройти на посадку, прозвучало: "Філе ‎Стрінгере, ця інформація тільки для вас".

Подорож єдиного пасажира на рейсі: дивіться відео

Філ запевнив, що екіпаж American Airlines не сильно на нього ображається. Вони чудово провели час на "‎приватному літаку". Пасажир зізнався – цей унікальний досвід точно був вартий 18-годинного очікування в аеропорту.