Американець побачив у США синьо-жовтий прапор і вразив своєю українською: щемливе відео

У мережі шириться відео, як американець у США прийшов знайомитись зі своїми сусідами. Вони виявились українцями.

Житель США побачив синьо-жовтий прапор на будинку переселенців і вирішив з ними поспілкуватися. Відповідне відео оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Вірусне відео з американцем та українцями

На опублікованому ролику можна побачити, що американець чудово володіє українською мовою і цим вразив своїх нових сусідів.

Чоловік заявив, що вірить у перемогу України у війні, а після її закінчення планує приїхати в гості.

Ми ваші нові сусіди. І одразу побачили прапор. Ми тут в Америці, але ми ще в Україні в душі. І тільки що? Перемога! Тому що ми чекаємо на перемогу. Тільки так має бути. Я надіюся, що у вас все буде добре. Не буду вас затримувати. Бажаю вам гарного дня,

– сказав американець.

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Беар Гріллз завдяки штучному інтелекту заговорив українською

Нагадаємо, що популярний британський ведучий Беар Гріллз наприкінці листопада 2022 року приїжджав в Україну, зустрічався з Володимиром Зеленським, а згодом звернувся до українців зі словами підтримки. Завдяки штучному інтелекту голос Беара прозвучав українською.

Так, у відео ведучий українською закликає українців не здаватись і захоплюється стійкістю їх духу. Також він оголосив про запуск освітньої платформи для молодих українців BecomingX.