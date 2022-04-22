Ба більше, пропозицій є достатньо на будь-який гаманець. У мережі чимало сайтів як з новими товарами, так і багато майданчиків з оголошеннями про вживані речі.
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Адже для чого платити більше? Повторне використання – це не лише бюджетно, а й екологічно, що нині у тренді. Розповідаємо, які ресурси, що орієнтовані на вторинний ринок, популярні у Чехії.
10 чеських сайтів,
де можна купити або отримати безкоштовні б/у товари
- Bazoš.cz – Bazoš пропонує юзерам легко продати тут непотрібні речі. Більш того, на сайті можна і продати, і купити практично все – від мобільних телефонів до одягу, будинків та квартир. Для зручності можна користуватися мобільним додатком.
- Sbazar.cz – за ресурсом стоїть чеський Seznam.cz, завдяки якому той постійно розвивається та вдосконалюється. Він також має додаток.
- Vinted.cz – сайт, який більше орієнтований на вінтажний, брендовий одяг та косметику, але можна знайти й інші товари, наприклад, для дітей.
- За схожим форматом працюють Batner.cz та Bazar.cz. Зручно також користуватися маркетплейсом у фейсбуці, обравши потрібну геолокацію в Чехії.
- На Aukro.cz є звичайні оголошення про продаж речей, але 80% користувачі продають за принципом онлайн-аукціону.
- Є сайти, де люди готові віддавати зайві речі безкоштовно. Наприклад, Nevyhazujto.cz, Vsezaodvoz.cz і Darujizaodvoz.cz пропонують найрізноманітніші речі на самовивіз.