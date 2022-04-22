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Адже для чого платити більше? Повторне використання – це не лише бюджетно, а й екологічно, що нині у тренді. Розповідаємо, які ресурси, що орієнтовані на вторинний ринок, популярні у Чехії.

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