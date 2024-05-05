Чоловік своєю поведінкою зірвав рейс, а тепер заплатить колосальний штраф

Александр МакДональд так поводився на борту літака, що тепер заплатить 20 тисяч доларів штрафу. Чоловіка звинувачують, зокрема, у тому, що він намагався "зіпсувати літак".

Гроші МакДональд має виплатити компанії United Airlines. Інцидент стався під час рейсу 883. Літак летів з Ньюарка (США) з Лондона (Англія). Це відбулося ще 1 березня 2024 року.

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Що робив МакДональд

Спершу один з членів екіпажу почув, як МакДональд свариться зі своєю дівчиною. Після зауваження МакДональд на декілька хвилин замовк, однак згодом почав кричати на стюардесу. Крики ставали все гучнішими.

Зрештою, ще один з членів екіпажу спробував заспокоїти МакДональда. Водночас чоловік не вгамовувався. Він проявляв словесну та фізичну агресію. Зокрема, запитував члена екіпажу, чи "не хоче він проблем".

Ба більше, МакДональда звинувачують у тому, що він погрожував "зіпсувати літак". Коли чоловіка нарешті вдалося посадити у крісло для відпочинку, він продовжував свою поведінку. Через декілька годин капітан вирішив посадити літак екстрено, оскільки поведінка МакДональда становила загрозу для безпеки екіпажу і пасажирів. Загалом на борту перебували 160 пасажирів і 10 членів екіпажу.

МакДональд визнав свою провину. Його заарештували за підозрою у нападі та втручанні в роботу персоналу, що обслуговує.