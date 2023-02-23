До 24 лютого у Празі покажуть відеопроєкції про жахіття російсько-української війни

До річниці повномасштабної війни Росії проти України в різних країнах Європи пройдуть марші та інші акції на підтримку українців. Тематичні заходи заплановані і в Чехії.

Так, благодійна організація Člověk v tísni спільно з креативною студією XLAB до роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну створила проєкт "Stand With Ukraine". В рамках акції покажуть дві світлові інсталяції, які наочно демонструватимуть усі жахіття, що пережили українці за рік війни.

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Що відомо про відеомапінг "Stand With Ukraine"

Відеомапінг складається з двох окремих проєкцій. Їх транслюватимуть у Празі, щоб нагадати мешканцям про те, що відбувається всього за кілька сотень кілометрів від чеського кордону.

Одне з відео спроєктують на фасад будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії (Nad Štolou 936/3, Prague 7 – Holešovice). Це історія, заснована на почуттях і емоціях людей в Україні , що живуть щодня посеред війни, яку розв'язала Росія.

спроєктують на фасад будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії (Nad Štolou 936/3, Prague 7 – Holešovice). Це , що живуть щодня посеред війни, яку розв'язала Росія. Другу проєкцію покажуть на екранах поряд із будівлею МВС. За допомогою анімації автори створили часову петлю, що показує страждання, руйнування та спустошення, з якими народ України стикається вже рік.

Анонс відеомапінгу "Stand With Ukraine" у Празі / facebook

Обидві проєкції стануть частиною комбінованого відеомапінгу під назвою "Stand With Ukraine", який демонструватимуть три дні поспіль: