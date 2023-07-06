Швидкий розпродаж Ryanair: безліч напрямків від 10 євро
6 липня 2023, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair проводить швидкий розпродаж на серпень-вересень. Акційні квитки доступні лише сьогодні.
Дешеві квитки можна придбати на напрямки по всій Європі. В акції беруть участь рейси з 22 серпня до 30 вересня.
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Приклади бронювань
Забронювати бюджетні квитки від Ryanair можна тільки сьогодні. Тому варто поквапитись, якщо ви таки плануєте здійснити подорож у серпні-вересні.
Наприклад:
- Каунас – Гетеборг – від 10 євро;
- Бордо – Лісабон – від 10 євро;
- Гданськ – Осло – від 11 євро;
- Краків – Відень – від 12 євро;
- Краків – Берлін – від 12 євро;
- Каунас – Копенгаген – від 12 євро;
- Варшава – Брюссель – від 14 євро;
- Прага – Венеція – від 17 євро.
Перевірити більше напрямків можна на сайті Ryanair.
Останні новини Ryanair:
- До кінця року ірландський лоукостер Ryanair збирається відкрити ще 36 нових рейсів. Перевізник запускає маршрути з Польщі, Італії, Ірландії, Іспанії та Великої Британії. Старт польотів запланований на осінь-зиму, але квитки можна бронювати вже зараз.
- Ірландська авіакомпанія запустить 17 нових рейсів з Албанії. Їх почнуть виконувати з 31 жовтня 2023 року. Ryanair полетить з албанської столиці Тирани до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії.
- Ryanair відкрив 14 нових рейсів з Дубліна на літній сезон: до Греції, Італії, Іспанії та Болгарії.