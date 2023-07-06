Швидкий розпродаж Ryanair: безліч напрямків від 10 євро

6 липня 2023, 15:05
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Джерело:

Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair проводить швидкий розпродаж на серпень-вересень. Акційні квитки доступні лише сьогодні.

Дешеві квитки можна придбати на напрямки по всій Європі. В акції беруть участь рейси з 22 серпня до 30 вересня.

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Приклади бронювань

Забронювати бюджетні квитки від Ryanair можна тільки сьогодні. Тому варто поквапитись, якщо ви таки плануєте здійснити подорож у серпні-вересні.

Наприклад:

  • Каунас – Гетеборг – від 10 євро;
  • Бордо – Лісабон – від 10 євро;
  • Гданськ – Осло – від 11 євро;
  • Краків – Відень – від 12 євро;
  • Краків – Берлін – від 12 євро;
  • Каунас – Копенгаген – від 12 євро;
  • Варшава – Брюссель – від 14 євро;
  • Прага – Венеція – від 17 євро.

Перевірити більше напрямків можна на сайті Ryanair.

Останні новини Ryanair:

  • До кінця року ірландський лоукостер Ryanair збирається відкрити ще 36 нових рейсів. Перевізник запускає маршрути з Польщі, Італії, Ірландії, Іспанії та Великої Британії. Старт польотів запланований на осінь-зиму, але квитки можна бронювати вже зараз.
  • Ірландська авіакомпанія запустить 17 нових рейсів з Албанії. Їх почнуть виконувати з 31 жовтня 2023 року. Ryanair полетить з албанської столиці Тирани до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії.
  • Ryanair відкрив 14 нових рейсів з Дубліна на літній сезон: до Греції, Італії, Іспанії та Болгарії.
Автор: Яна Лепка