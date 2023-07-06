Швидкий розпродаж Ryanair: безліч напрямків від 10 євро

Ірландський лоукостер Ryanair проводить швидкий розпродаж на серпень-вересень. Акційні квитки доступні лише сьогодні.

Дешеві квитки можна придбати на напрямки по всій Європі. В акції беруть участь рейси з 22 серпня до 30 вересня.

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Приклади бронювань

Забронювати бюджетні квитки від Ryanair можна тільки сьогодні. Тому варто поквапитись, якщо ви таки плануєте здійснити подорож у серпні-вересні.

Наприклад:

Каунас – Гетеборг – від 10 євро;

Бордо – Лісабон – від 10 євро;

Гданськ – Осло – від 11 євро;

Краків – Відень – від 12 євро;

Краків – Берлін – від 12 євро;

Каунас – Копенгаген – від 12 євро;

Варшава – Брюссель – від 14 євро;

Прага – Венеція – від 17 євро.

Перевірити більше напрямків можна на сайті Ryanair.

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