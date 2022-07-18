Так, за умовами ініціативи Lidl, польські покупці з кожних витрачених 99 злотих в магазинах мережі отримуватимуть назад 15,60 злотих. Сума кешбеку вибрана не випадково – це відсилка до рекордної інфляції в Польщі, що становила в червні 15,6%.

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Деталі акції від Lidl

Головна мета доброї ініціативи торгової мережі – захистити польські родини від інфляції.

Акція починає діяти уже відсьогодні, 18 липня, і триватиме лише до середи 20 липня. Щоб отримати ваучер на 15,60 злотих, необхідно потратити у Lidl мінімум 99 злотих і використати при покупці додаток Lidl Plus.



Акція від Lidl / Фото wiadomoscihandlowe

Зауважте! До загальної суми покупок не враховують алкогольні напої, тютюнові вироби, лікарські препарати та дитячі суміші.

Отриманий ваучер можна використовувати лише у п'ятницю (22 липня) або в суботу (23 липня). Але щоб ним скористатися, чек повинен бути не менше як на 149 злотих. Покупець Lidl зможе взяти участь в акції лише один раз.

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