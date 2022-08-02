Lidl знову повертатиме гроші за покупки: на який товар поширюється антиінфляційна акція
2 серпня 2022 , 10:16Читать новость на русском
Джерело:Wiadomoscihandlowe
Мережа Lidl тішить польських клієнтів новою спеціальною пропозицією на продукти. Акція діє в рамках ініціативи "Lidl Plus", яка захищає родини від інфляції.
З 1 до 5 серпня власники додатка Lidl Plus зможуть скористатися спеціальною акцією на масло під власним брендом Pilos. Додамо, що у більшості поляків вершкове масло входить до їхнього основного продуктового кошика.
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Так, у магазинах Lidl клієнти, які купують 200-грамове масло вершкове Ekstra Pilos за 6,45 злотих отримають 100 відсотків відшкодування ціни у вигляді купона на знижку на ті ж 6,45 злотих.Зауважте! Купон діятиме лише до 6 серпня. Покупці зможуть взяти участь в акції один раз і лише за один товар.
Акція в Lidl / Фото wiadomoscihandlowe
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