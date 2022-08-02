З 1 до 5 серпня власники додатка Lidl Plus зможуть скористатися спеціальною акцією на масло під власним брендом Pilos. Додамо, що у більшості поляків вершкове масло входить до їхнього основного продуктового кошика.
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Так, у магазинах Lidl клієнти, які купують 200-грамове масло вершкове Ekstra Pilos за 6,45 злотих отримають 100 відсотків відшкодування ціни у вигляді купона на знижку на ті ж 6,45 злотих.
Акція в Lidl / Фото wiadomoscihandlowe
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