Туристи заполонили Афіни: охорона пам'яток змушена втручатися через натовпи та черги

У Греції виник надзвичайний ажіотаж довкола відомої локації – Акрополя в Афінах. Охорона пам'ятки не може впоратися з невпинним потоком туристів.

У травні кількість відвідувачів всесвітньо відомого Акрополя зросла на 70%. Влада Афін розмірковує, як можна впоратись з проблемою. Адже охорона пам'ятки змушена втручатися, щоб контролювати натовпи туристів.

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Ажіотаж довкола Акрополя

У столиці Греції на пагорбі Акрополіс знаходиться надпопулярна локація – Акрополь – символ колишньої слави Афін. Це одна з головних історичних пам'яток, яку потрібно побачити в Греції. Тому локація страждає від надмірного туризму.

Грецька державна організація з управління культурними ресурсами (ODAP) повідомляє, що Акрополь у травні прийняв рекордні 14 000 відвідувачів. Це на 70% більше, ніж минулого року. У світі активно відроджується попит на подорожі після пандемії.

Натовпи дратують не лише працівників туристичної галузі, а й самих туристів, які змушені стояти в довгих чергах і страждати через тисняву. Навіть зі "‎швидким допуском", який мандрівники купують онлайн, вони не отримують бажаного. Їм все одно доводиться довго чекати своєї черги, щоб відвідати Акрополь. Після входу на локацію людей намагаються ділити на групи, щоб розбити натовп, але це мало допомагає.

Влада Афін намагається контролювати потік туристів / Фото EPA

Втручається охорона

В організації World Heritage Watch стурбовані тим, що в Афінах немає чіткого плану, як приборкати туристичний ажіотаж. А контролювати цей процес вимагає Конвенція ООН про всесвітню спадщину ЮНЕСКО, яку підписала Греція. Наразі в організації вважають, що Акрополь знаходиться під ризиком хаосу.

Охорона історичної пам'ятки змушена втручатися, коли затори біля воріт Акрополя – Пропілеїв – стають дуже напруженими. Ситуація погіршується, коли круїзні лайнери причалюють до порту Пірей, адже з них сходять ще дві-три тисячі пасажирів одночасно. Охоронці Акрополя скаржаться на нестачу персоналу.

Грецька влада намагається поступово запроваджувати систему часових інтервалів відвідувань Акрополя. Поки що це не допомагає. Представники охорони взагалі просять не вводити жодних принципових змін на піку сезону. Побоюються, що це може призвести до ще більших черг та незручностей.

Акрополь онлайн

А для тих, хто не готовий штовхатися з туристами з різних країн та чекати годинні черги – придумали вихід. Адже Акрополь та Парфенон "відновили" онлайн. В застосунку "COSMOTE CHRONOS", розробленому у Греції, можна побачити видатні пам'ятки такими, якими вони були раніше.

"Відновили" споруди за допомогою технологій штучного інтелекту та віртуальної реальності. Додаток доступний англійською та грецькою мовами, й працює безплатно.

є символом грецької столиці – перше, що варто подивитися в Афінах. На скелястому пагорбі, з якого відкриваються чудові краєвиди, колись розташовувалися величні храми та святилища, присвячені грецьким богам. Акрополь став втіленням античної культури, яка процвітала тут понад дві тисячі років тому.