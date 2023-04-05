Airbnb збирається запровадити нові послуги для власників житла: які зміни чекають

Платформа короткострокової оренди Airbnb планує переглянути правила для власників житла. Так, можливо, скоро з них стягуватимуть додаткові збори за сервіс.

Airbnb збирається запровадити нові послуги для власників житла

Генеральний директор платформи Брайана Ческі заявив, що компанія розглядає можливість почати стягувати плату з хостів за кілька послуг. Яких саме – поки що не називають.

Читайте також Хто з іноземців найчастіше купував квартири у Польщі в 2022 році

Airbnb також заявив, що розглядає можливість запропонувати ринок для господарів, де вони можуть купувати або укладати контракти на такі речі, як співгосподарі, прибиральники та інші послуги.

Голова глобального відділу хостингу Airbnb Кетрін Пауелл зазначила, що на платформі є понад півмільйона співхостингів і що Airbnb потенційно може запустити ринок із постачальниками, які пропонують послуги хостам на всіх ринках, а також стартапи, пов'язані з досвідом гостей.

У нас господарі запитують про послуги з прибирання та інші речі, які вони можуть або навіть хочуть орендувати,

— сказала Пауелл.

За її словами, Airbnb може включати податки в ціноутворення "все включено", яке вже запроваджено в США, і може бути додано на певні ринки, де цього ще немає. Якщо гості зараз хочуть побачити загальну вартість оренди, початкова сума включає тарифи за ніч, комісію Airbnb і плату за прибирання, але не податки.

Пауелл зазначила, що наразі жодних рішень не було прийнято, але вона очікує, що Airbnb з часом включить податки в загальну ціну в усіх країнах, де вона не відображається. У Європі цей захід застосовується вже багато років, де клієнти можуть з першого погляду побачити загальну ціну, включаючи податки.