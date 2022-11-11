Авіаперевізник має намір запустити сервіс Skynest для пасажирів економкласу. Така функція дозволить мандрівникам поспати на горизонтальній полиці впродовж тривалих перельотів. Його запуск планується на 2024 рік.

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Для цього Air New Zealand встановить у хвостах літаків спеціальні капсули для сну, які схожі на відкриті купе в плацкартних вагонах. Одночасно в такій капсулі зможуть спати 6 пасажирів.

Ми хотіли запропонувати пасажирам економкласу опцію горизонтального ліжка. Саме так народився проєкт Skynest. Він реально змінить правила гри у подорожах економкласом,

– заявив головний виконавчий директор Air New Zealand Грег Форан.

В авіакомпанії зазначили, що їхня мета – створити домашню атмосферу за межами дому. Це має залишати пасажирів бадьорими та готовими до дій по прибуттю у пункт призначення.

Концепція спальних місць Skynest у літаках Air New Zealand / Фото Air New Zealand У відеопрезентації, яку опублікувала авіакомпанія, можна побачити, що пасажири отримуватимуть подушку, матрац, ковдру та постіль. Який вигляд матиме повітряний плацкарт: відео

Ось так буде виглядати повітряний плацкарт. Air New Zealand анонсувала появу багаторівневих ліжок для відпочинку та сну в економ-класі з 2024 року. Як вам ідея? pic.twitter.com/FCQLZTus1K — avianews.com (@avianewscom) October 21, 2022

Наразі авіакомпанія Air New Zealand не оголосила правила користування Skynest та можливі ціни на цю послугу. Поки як альтернативу авіаперевізник пропонує пасажирам економкласу ряд з трьох крісел на дальніх рейсах та комплект для сну з подушки, ковдри та матрацу.

Послуга Skycouch в економкласі Air New Zealand / Фото Air New Zealand

Послуга має назву Economy Skycouch та здорожує переліт майже у три рази.