Афера не вдалася: в Польщі затримали 5 українців з фальшивими тестами на коронавірус

Польські прикордонники викрили обманні дії чотирьох жінок та одного чоловіка з України. Вони їхали до Польщі на авто як туристи з підробленими документами.

Інцидент стався в пункті пропуску в Кросценко. Про це повідомляє Бещадський відділ прикордонної служби.

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П'ятеро громадян України 20 січня їхали до Польщі з метою здійснення прогулянок та покупок. Вони перетинали кордон на особистому авто через пункт пропуску "Смільниця – Кросценко".

Щоб звільнитися від обов'язкової самоізоляції для мандрівників з-поза меж Шенгену, українці вирішили схитруватися. Тому вони показали прикордонникам підроблені COVID-тести з негативними результатами.

Можливо, обман міг би й вдатися, якби підроблені документи були зроблені вдало. Та річ у тому, що тести на коронавірус українців були виготовлені у Львові 21 січня в другій половині дня, а самі громадяни України перетинали кордон 20 січня.

Звісно, що така очевидна помилка не могла бути непоміченою. Тож прикордонники одразу зрозуміли, що тести фальшиві. Їхні здогадки підтвердилися доказами. Зокрема, лабораторія, назва якої була зазначена на довідках, запевнила, що таких тестів не робила.

Зрозуміло, що потрапити до Польщі на закупи українці так і не змогли. Їхні справи було передано до суду для визначення покарання. Можливий варіант, що аферисти отримають умовний термін ув'язнення.

До речі, у 2022 році лише на прикордонних переходах на Підкарпатті співробітники прикордонної служби виявили 15 підроблених документів, що стосуються коронавірусної теми (тести, сертифікати про вакцинацію), зокрема одну довідку, надану громадянином Польщі. Прикордонники наголошують на тому, що за подібний обман передбачені серйозні покарання.

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