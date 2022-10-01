Амстердамський "Схіпгол" просить скасовувати рейси – платитиме по 350 євро за анульований квиток

Водночас летовище заявило, що готове платити по 350 євро за кожен анульований квиток. Такі заходи коштуватимуть "Схіпголу" від мільйона євро на день і триватимуть до тих пір, доки черги не зменшаться.

Як відомо, пасажиропотік в аеропорту Амстердама виріс на 20% порівняно з минулим роком . Так, за тиждень 17 – 24 вересня аеропорт обслужив 2 141 рейс. Річ у тім, що люди, практично у всьому світі, звільнилися від "кайданів" COVID-19, й знову почали подорожувати.

Ще влітку в "Схіпголі" почалися значні збої через великий пасажиропотік. Тоді виникли багатогодинні черги та проблеми із доставкою багажу. Влітку співробітникам служби безпеки аеропорту доплачували по 5 євро на годину, у вересні її скасували, і працівники почали звільнятися. Тоді знову почалися "кілометрові" черги.

Багатогодинні черги в аеропорту Амстердама / Фото Ірини Драбок

Скорочення пасажиропотоку обійдеться до 4,2 мільйона євро на день

Через брак персоналу "Схіпгол" хоче скоротити пасажиропотік на 18% до кінця жовтня – це понад 12 тисяч пасажирів на день. В аеропорту звернулися до авіаперевізників із пропозицією скасовувати рейси, а за кожен анульований квиток отримувати компенсацію 350 євро. Це може обійтися аеропорту до 4,2 мільйона євро на день.

Ми змогли переконати небагато авіакомпаній, які ще могли щось зробити. Ми бачимо, що авіакомпаніям дуже важко обмежити кількість пасажирів у короткостроковій перспективі,

– зазначив речник аеропорту.

Він додав, що фінансове заохочення діятиме, поки в "Схіпголі" не буде видно ефект від запланованого скорочення. Але воно почнеться після того, як незалежний координатор слотів укладе угоди з авіакомпаніями.