Зник разом з екіпажем: після 100+ років пошуків проклятий корабель нарешті потрапив у кадр

Корабель Adella Shores, який називають проклятим, вдалося сфотографувати. Це сталося через 115 років після того, як він загадково зник з 14 людьми на борту.

Історія Adella Shores розпочалася в Гібралтарі у 1894 році. Ним займалася компанія Shores Lumber Company, тому судно отримало назву на честь доньки її власника. Спершу всі очікували, що Adella Shores приноситиме команді щастя. Корабель спустили на воду за усіма правилами: сестра Аделли – Бассі – розбила об нього пляшку з водою (взагалі-то за звичаєм мало б бути вино, однак батьки дівчат були категорично проти алкоголю).

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Однак з часом люди почали шепотітися, що судно Adella Shores – прокляте. На такі думки, зокрема, навіювало те, що корабель двічі сідав на мілководдя. Зрештою, Adella Shores взагалі зникла: у той час на борту було 14 людей. Упродовж років на берег винесло декілька уламків судна. Однак загалом його доля була невідомою. Припускали, що Adella Shores потопила крижина.



Adella Shores понад сто років провела на дні / Скриншот з відео

Загалом на території Великих озер загадково зникли близько 10 тисяч суден. Лише деякі з них вдається знайти. Однак станом на 2024 рік вже вдалося виявити уламки проклятої Adella Shores. Завдяки опублікованим кадрам кожен може побачити, як виглядає судно через 115 років після катастрофи.



Так Adella Shores виглядає зараз / Скриншот з відео

Історія Adella Shores знову привернула увагу людей. Усіх цікавить: чи справді судно – прокляте, і чи будуть якісь наслідки того, що його привидів потривожили.