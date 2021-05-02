9 французьких висловів, які ви не знайдете у словниках

07:00

Чимало людей мріють вивчити французьку, адже вважають цю мову романтичною та витонченою. Втім, деякі слова та словосполучення не належать до літературної мови, тому знайти їх переклад нелегко. Наводимо яскраві приклади таких популярних французьких висловів.