9 французьких висловів, які ви не знайдете у словниках

Чимало людей мріють вивчити французьку, адже вважають цю мову романтичною та витонченою. Втім, деякі слова та словосполучення не належать до літературної мови, тому знайти їх переклад нелегко. Наводимо яскраві приклади таких популярних французьких висловів.
Існує ймовірність, що ви почуєте зазначені нижче вислови від носіїв мови або під час перегляду французьких фільмів та серіалів мовою оригіналу. Рекомендуємо вивчити їх, якщо бажаєте поповнити свій словниковий запас.
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9 цікавих французьких висловів
- Gaga (синонім – gâteux) – це божевільний (навіть неадекватний) фанат чого-небудь.
- Garçonnière – означення типової холостяцької квартири.
- Resta або reusta – зірка, старлетка. Це така юна знаменитість, яка здобуває популярність швидше через видатні зовнішні дані, ніж завдяки своєму таланту.
- Ni queue ni tête – дослівно перекладається як ні хвіст, ні голова. В Україні у таких випадках вживають фразеологізм ні риба ні м'ясо.
- Être nu comme un ver – означає голий, як черв'як. Французи так говорять про того, хто страждає від злиднів. Українські відповідники: бідний, як церковна миша; голіший од миші; голий, як бубон; голий-босий.
- C'est du gâteau – це торт, якщо спробувати перекласти дослівно. Насправді вислів означає щось дуже просте у виконанні. У нас кажуть так: простіше простого; простіше пареної ріпи; як два пальці об асфальт.
- En mettre sa main à couper – означає дати руку на відрізання. Вживається тоді, коли людина готова заприсягтися у правдивості своїх слів.
- Zinzin і синонім zozo – означає божевільний, поганий. Це слово має негативне забарвлення.
- Il ya du monde au balcon – дослівно перекладається як багато людей на балконі. Тож ця фраза може багатьох збити з пантелику. Насправді до балконів вислів не має жодного стосунку. Це французьке словосполучення описує пишний (великий) бюст у жінки.
Garçonnière французькою означає холостяцька квартира / Фото Unsplash