Существует вероятность, что вы услышите следующие высказывания от носителей языка или при просмотре французских фильмов и сериалов на оригинальном языке. Рекомендуем изучить их, если хотите пополнить свой словарный запас.
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9 интересных французских высказываний
- Gaga (синоним – gâteux) – это сумасшедший (даже неадекватный) фанат чего-либо.
- Garçonnière – определение типичной холостяцкой квартиры.
- Resta или reusta – звезда, старлетка. Это такая юная знаменитость, которая набирает популярность быстрее через выдающиеся внешние данные, чем благодаря своему таланту.
- Ni queue ni tête – дословно переводится как ни хвост, ни голова. В Украине в таких случаях употребляют фразеологизм ни рыба ни мясо.
- Être nu comme un ver – значит голый, как червь. Французы так говорят о том, кто страдает от нищеты. Украинские соответствия: бедный, как церковная мышь; гол как сокол; голый босой.
- C'est du gâteau – это торт, если попробовать перевести дословно. На самом деле выражение означает нечто очень простое в исполнении. У нас говорят так: проще простого; проще пареной репы; как два пальца об асфальт.
- En mettre sa main à couper – значит дать руку на отрез. Используется тогда, когда человек готов поклясться в правдивости своих слов.
- Zinzin и синоним zozo – значит сумасшедший, плохой. Это слово имеет негативную окраску.
- Il ya du monde au balcon – дословно переводится как много людей на балконе. Поэтому эта фраза может многих сбить с толку. На самом деле к балконам выражение не имеет никакого отношения. Это французское словосочетание описывает пышный (большой) бюст у женщины.
Garçonnière на французском означает холостяцкая квартира / Фото Unsplash