Существует вероятность, что вы услышите следующие высказывания от носителей языка или при просмотре французских фильмов и сериалов на оригинальном языке. Рекомендуем изучить их, если хотите пополнить свой словарный запас.

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9 интересных французских высказываний 

  • Gaga (синоним  gâteux)  это сумасшедший (даже неадекватный) фанат чего-либо.
  • Garçonnière  определение типичной холостяцкой квартиры.
  • Resta или reusta  звезда, старлетка. Это такая юная знаменитость, которая набирает популярность быстрее через выдающиеся внешние данные, чем благодаря своему таланту. 
  • Ni queue ni tête  дословно переводится как ни хвост, ни голова. В Украине в таких случаях употребляют фразеологизм ни рыба ни мясо. 
  • Être nu comme un ver  значит голый, как червь. Французы так говорят о том, кто страдает от нищеты. Украинские соответствия: бедный, как церковная мышь; гол как сокол; голый босой. 
  • C'est du gâteau  это торт, если попробовать перевести дословно. На самом деле выражение означает нечто очень простое в исполнении. У нас говорят так: проще простого; проще пареной репы; как два пальца об асфальт.
  • En mettre sa main à couper – значит дать руку на отрез. Используется тогда, когда человек готов поклясться в правдивости своих слов. 
  • Zinzin и синоним zozo – значит сумасшедший, плохой. Это слово имеет негативную окраску. 
  • Il ya du monde au balcon – дословно переводится как много людей на балконе. Поэтому эта фраза может многих сбить с толку. На самом деле к балконам выражение не имеет никакого отношения. Это французское словосочетание описывает пышный (большой) бюст у женщины.
Garçonnière на французском означает холостяцкая квартира / Фото Unsplash