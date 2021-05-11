80% від зарплати: у Польщі продовжили надання допомоги на догляд

Батьки учнів віком до восьми років та дітей з інвалідністю все ще можуть отримувати грошову допомогу у Польщі. 7 квітня опубліковано положення, згідно з яким державну ініціативу продовжено до 23 травня.

Грошові виплати передбачені зокрема у випадку закриття або обмеження роботи ясел, садочків, шкіл, окремих класів та дитячих клубів у зв'язку з пандемією COVID-19.

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Деталі державної виплати

Щомісячна допомога на догляд у зв'язку з пандемією та на загальних правилах у Польщі становить 80% від зарплати. Вона надається таким категоріям батьків:

які мають дітей до 8 років;

опікунам дітей до 16 років;

які мають інвалідність;

які мають дітей до 18 років, і яким видано свідоцтво про важку або середню форму інвалідності;

які мають сертифікати про спеціальну освіту.

На виплату можуть претендувати також батьки, які мають повнолітніх дітей з інвалідністю та звільняються з роботи через нагальну необхідність догляду за дитиною.

Допомога нараховується за кожен день, у який надається догляд, у тому числі за вихідні та святкові дні.

Нагадаємо, що у Польщі учні 1 – 3 класів повернулися за парти ще 4 травня. Школярі 4 – 8 класів все ще навчаються дистанційно, однак з 17 квітня передбачено перехід до гібридного освітнього процесу.