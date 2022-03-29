Водночас 77% роботодавців в сусідній країні, які свідчать нещодавні опитування, хочуть бачити в себе в команді українців. Більше, ніж половина роботодавців також хотіли б, щоб працівники з України затримались у них на підприємствах довше, ніж на рік.

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Які спеціалісти затребувані

Оскільки в Україні запровадили воєнний стан, більшість чоловіків підлягають загальній мобілізації, а тому не можуть виїхати за кордон. Відтак, в Польщу вирушають здебільшого жінки з малолітніми дітьми. Через це популярності набуває дистанційна робота. Українки охоче займають вакансії, які дають змогу працювати віддалено і паралельно піклуватися про дітей. Водночас польські компанії намагаються підлаштувати умови роботи так, щоб праця була комфортною для матерів.

Наразі найзатребуванішими українські працівники є в транспортній галузі та логістиці. Високий попит мають ІТ-спеціалісти з України. Вакансії легко знайти також в будівельній галузі, страхуванні та фармації, сфері обслуговування.

Що цікаво, професіоналам з України у Польщі готові пропонувати зокрема й керівні посади. Перевагою для кандидатів є знання польської та англійської мов.

До слова, з 24 лютого до Польщі з України прибуло вже 2,344 мільйона людей. За вчорашній день кордон перетнули 21 тисяча осіб.