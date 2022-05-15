Що ж, за допомогою Укрпошти їх можна відправити до країн-сусідів. Відправляти посилки з України можна ще й зі знижкою – 70%.

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Укрпошта доставляє "посилки з домівки"

Акція діє на доставку до сусідніх країн, які приймають переселенців.

Так, "посилку з домівки" з 70% знижкою можна відправити до:

Польщі

Румунії

Молдови

Угорщини

Словаччини

Очевидно, що в тривожному рюкзаку чи валізці речей на 2 – 3 дні… Тому Укрпошта домовилася з поштами найближчих західних сусідів про спеціальні умови доставки з максимальною знижкою – 70%. Аби рідні чи знайомі за можливості змогли відправити необхідні речі тим, хто покинув межі України,

– заявили в Укрпошті.



Укрпошта доставляє "посилки з домівки" / Фото Укрпошта

Як відправити посилку за кордон зі знижкою

На поштовому відділенні “посилки з домівки” будуть оформлятися як звичайні відправлення.

Вартість доставки залежить від розмірів та ваги, проте на всі такі відправлення Укрпошта надасть знижку 70% від вартості міжнародного відправлення.

Оформити їх можна як у відділенні Укрпошти, так і онлайн в особистому кабінеті, або в мобільному додатку Укрпошти.

Для цього потрібно:

вказати вид відправлення – міжнародна посилка;

вибрати країну адресації;

заповнити митну декларацію (всі дані вказати англійської мовою або латинськими літерами);

в полі "Категорія відправлення" у декларації вказати "подарунок";

загальна вартість вкладення має бути не більше 40 євро;

в описі вкладення потрібно вказувати "used personal" (наприклад, dress, jacket).

Зверніть увагу! Перевірити, які відділення "Укрпошти" працюють в Україні можна за посиланням.