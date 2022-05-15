Що ж, за допомогою Укрпошти їх можна відправити до країн-сусідів. Відправляти посилки з України можна ще й зі знижкою – 70%.
Читайте також У польському Коросно відкрили безкоштовний магазин для українців
Укрпошта доставляє "посилки з домівки"
Акція діє на доставку до сусідніх країн, які приймають переселенців.
Так, "посилку з домівки" з 70% знижкою можна відправити до:
- Польщі
- Румунії
- Молдови
- Угорщини
- Словаччини
Очевидно, що в тривожному рюкзаку чи валізці речей на 2 – 3 дні… Тому Укрпошта домовилася з поштами найближчих західних сусідів про спеціальні умови доставки з максимальною знижкою – 70%. Аби рідні чи знайомі за можливості змогли відправити необхідні речі тим, хто покинув межі України,
– заявили в Укрпошті.
Укрпошта доставляє "посилки з домівки" / Фото Укрпошта
Як відправити посилку за кордон зі знижкою
На поштовому відділенні “посилки з домівки” будуть оформлятися як звичайні відправлення.
Вартість доставки залежить від розмірів та ваги, проте на всі такі відправлення Укрпошта надасть знижку 70% від вартості міжнародного відправлення.
Оформити їх можна як у відділенні Укрпошти, так і онлайн в особистому кабінеті, або в мобільному додатку Укрпошти.
Для цього потрібно:
- вказати вид відправлення – міжнародна посилка;
- вибрати країну адресації;
- заповнити митну декларацію (всі дані вказати англійської мовою або латинськими літерами);
- в полі "Категорія відправлення" у декларації вказати "подарунок";
- загальна вартість вкладення має бути не більше 40 євро;
- в описі вкладення потрібно вказувати "used personal" (наприклад, dress, jacket).