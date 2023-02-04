7 популярних міфів про Австралію, у які давно варто перестати вірити
Джерело:телеграм-канал Еміграція до Європи
Для всього світу Австралія – екзотична країна. І така віддаленість породжує чимало міфів, в які мандрівники вірять й досі.
Усі знають, що в Австралії завжди спекотно, а ще вона кишить небезпечними тваринами. І усе це неправда. Тож не дозволяйте поширеним міфам завадити вам повною мірою познайомитися з Австралією.
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7 популярних міфів про Австралію
В Австралії багато отруйних комах та рептилій
У цій країні справді є отруйні комахи, але не в самих містах і їх насправді не так багато. Скупчення змій, павуків і крокодилів фіксують в лісах, на луках, у тропіках та на фермах.
Сідней – столиця Австралії
Сідней – дуже велике місто мільйонник, але все ж таки він не є столицею Австралії. І Мельбурн також. Коли в 1901 році Австралія стала федерацією, два її найбільші міста не могли домовитися про те, кому належатиме право називатися столицею. Тому столицею стала Канберра, яка була збудована з нуля. Канберра – це сплановане місто, яке розташоване за межами юрисдикції будь-якого штату, так само як і Вашингтон.
Австралія – це дорого
Австралія не найдешевша країна, але якщо порівнювати її з США та Канадою, то цінники в магазинах мало відрізнятимуться.
В Австралії вічне літо
Австралія є великою країною, і там є кілька кліматичних зон, а найспекотніше в тропічній частині. У багатьох регіонах спекотно буває лише влітку, а взимку помірна температура.
Австралія – одна суцільна пустеля
Так, пустелі в Австралії є. Але там взагалі ландшафт дуже різноманітний, тож ви побачите і дюни, і тропічні ліси, і морську гладь. Якщо дивитися з висоти, країна дуже різнобарвна та яскрава!
В Австралію дуже складно переїхати
У новому 2023 році країна найбільш відкрита для нових емігрантів. Також Австралія зазнає великого дефіциту робочої сили.
Тут складно їздити на автомобілі
Насправді ні. В Австралії дороги хорошої якості. Дорогою завжди є заправки, автосервіси та вся потрібна інфраструктура. Дорожні покажчики допоможуть знайти потрібний напрямок, та й навігатор у крайньому разі завжди покаже шлях. Сервіси оренди автомобілів надають підтримку цілодобово, і навіть якщо ви заблукаєте, вас знайдуть через GPS.