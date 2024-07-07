7 "секретних перлин" по всій Європі: які пляжні напрямки обрати, щоб уникнути натовпу

Під час піка літнього сезону відпусток багато популярних європейських пляжів переповнені, що потенційно може погіршити якість відпочинку мандрівників. З усім тим, Європа пропонує безліч менш відвідуваних пляжних напрямків, де туристи можуть насолодитися більш спокійним і приємним відпочинком.

Експерти склали список найкращих маловідомих пляжних напрямків Європи, виділивши сім "таємних перлин". Там відвідувачі можуть насолодитися сонячними ваннами якомога далі від натовпу.

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7 найкращих маловідомих пляжних напрямків Європи без натовпу

Алентежу, Португалія

У той час як туристи стікаються на переповнені пляжі курортного регіону Алгарве, сусідній регіон Алентежу на півночі Португалії залишається спокійною альтернативою. Попри таку ж сонячну погоду, Алентежу пропонує більш спокійний відпочинок, з дизайнерськими бутик-готелями, мальовничими пішохідними маршрутами та чарівним містечком Евора, внесеним до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мальовниче узбережжя регіону, що характеризується м'якими пляжами, високими скелями та химерними рибальськими селами, надає можливості для серфінгу та спостереження за дельфінами далеко від галасливого натовпу.

Паксос, Греція

Подорож на відокремлений грецький острів Паксос може здатися складною, але зусилля добре компенсуються після прибуття. Розташований лише за годину їзди на катері від галасливого острова Корфу, Паксос пропонує відвідувачам спокійні пляжі та затишні таверни, де подають свіжовиловлену рибу та салати з бринзи.

Туристи можуть насолоджуватися неспішними прогулянками мальовничими пагорбами, крейдяними скелями, оливковими гаями та блискучими бухтами, що робить Паксос ідеальним місцем для тих, хто шукає спокійного відпочинку.



Грецький острів Паксос / Фото Unsplash

Східне узбережжя, Корсика

Середземноморський острів Корсика, відомий своїми галасливими пляжними барами, розкішними готелями та яхтами мільярдерів, давно став магнітом для туристів. Однак мандрівникам, які прагнуть втекти від натовпу, радимо триматися якомога далі від південного узбережжя, а також міста Бастія та столиці Аяччо.

Натомість експерти рекомендують дослідити недооцінений східний регіон острова, де довгі піщані пляжі зустрічаються з тихими селами. Хоча зручностей тут може бути небагато, відвідувачам обіцяють безтурботну і розслаблену атмосферу.

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