Эксперты составили список лучших малоизвестных пляжных направлений Европы, выделив семь "тайных жемчужин". Там посетители могут насладиться солнечными ваннами как можно дальше от толпы.

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7 лучших малоизвестных пляжных направлений Европы без толпы

Алентежу, Португалия

В то время как туристы стекаются на переполненные пляжи курортного региона Алгарве, соседний регион Алентежу на севере Португалии остается спокойной альтернативой. Несмотря на такую же солнечную погоду, Алентежу предлагает более спокойный отдых, с дизайнерскими бутик-отелями, живописными пешеходными маршрутами и волшебным городком Эвора, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Живописное побережье региона, характеризующееся мягкими пляжами, высокими скалами и причудливыми рыбацкими деревнями, предоставляет возможности для серфинга и наблюдения за дельфинами вдали от шумной толпы.

Паксос, Греция

Путешествие на уединенный греческий остров Паксос может показаться сложным, но усилия хорошо компенсируются по прибытии. Расположенный всего в часе езды на катере от шумного острова Корфу, Паксос предлагает посетителям спокойные пляжи и уютные таверны, где подают свежевыловленную рыбу и салаты из брынзы.

Туристы могут наслаждаться неспешными прогулками по живописным холмам, меловыми скалами, оливковыми рощами и блестящими бухтами, что делает Паксос идеальным местом для тех, кто ищет спокойного отдыха.



Греческий остров Паксос / Фото Unsplash

Восточное побережье, Корсика

Средиземноморский остров Корсика, известный своими шумными пляжными барами, роскошными отелями и яхтами миллиардеров, давно стал магнитом для туристов. Однако путешественникам, которые стремятся убежать от толпы, советуем держаться подальше от южного побережья, а также города Бастия и столицы Аяччо.

Зато эксперты рекомендуют исследовать недооцененный восточный регион острова, где длинные песчаные пляжи встречаются с тихими деревнями. Хотя удобств здесь может быть немного, посетителям обещают безмятежную и расслабленную атмосферу.

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