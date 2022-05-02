6 особливостей ПДР у Польщі, які варто знати і водіям, і пішоходам

2 травня 2022 , 13:29
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Джерело:

телеграм-канал Нова Польща

Якщо ви плануєте керувати автомобілем у Польщі, вам варто ознайомитися з деякими особливостями місцевих ПДР. Але звернути на них увагу потрібно не лише водіям, а й пішоходам та велосипедистам.

Не важливо, чи пересуваєтеся ви Польщею на власному авто, велосипеді або навіть пішки, є кілька нюансів у правилах дорожнього руху, які мають знати і водії, і пішоходи.

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6 особливостей ПДР у Польщі

  1. Пішоходам не можна користуватися телефонами під час перетину проїзної частини або трамвайних колій.
  2. Водії повинні поступатися дорогою пішоходам, коли ті не лише наступають на "зебру", й й коли вони тільки до неї наближаються.
  3. На швидкісних дорогах та автобанах необхідно дотримуватися безпечної дистанції, яка становить половину від поточної швидкості. Наприклад, якщо ви їдете зі швидкістю у 100 кілометрів на годину, то від передньої машини варто триматися на відстані 50 метрів.
  4. Не забувайте пропускати спецмашини з увімкненими проблисковими маячками синього та червоного кольорів і зі звуковим сигналом. З крайньої лівої смуги треба з'їжджати ліворуч, з крайньої правої — вправо. Таким чином водії створюють "коридор життя".
  5. Ближнє світло фар має бути увімкнене впродовж усього дня.
  6. На велосипедах та самокатах потрібно їздити велосипедними доріжками та смугами. Якщо їх немає, можна виїжджати на проїзну частину, якщо дозволена швидкість на дорозі не перевищує 30 кілометрів на годину. Якщо ж і її немає, можна їхати тротуаром. Але в такому разі слід пам'ятати, що пріоритет у пішохода.

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Автор: Назарій Сорока