5 стереотипів, які дратують жителів Німеччини

Кожна нація має свої культурні традиції та ментальні риси. Часто навколо цього існують багато стереотипів. Рейчел Стюарт у програмі Meet the Germans розпитала німців про стереотипи, з якими ті зіштовхувалися, та дослідила історію виникнення цих кліше.

Жінка прожила у Німеччині чотири роки, тому багато шаблонних тверджень змогла перевірити на власному досвіді. Також вона розпитувала експертів про ці явища.

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Пиво

Великий кухоль пива у руці – це те, з чим часто асоціюють жителів Німеччини. Насправді ж, літровий кухоль з ручкою є традиційним елементом Баварії, який страв стереотипом щодо всієї країни. У Німеччині існує великий асортимент келихів для пива, як середніх, так і малих розмірів, а також різноманітних форм. Наприклад, келих для кельнського пива є невеликим та нагадує подовгасту склянку.

Що стосується захоплення пивом, то німці справді люблять цей напій. Але думка про те, що жителі країни зловживають алкоголем, є хибною. Зараз у Німеччині набирають популярності безалкогольні сорти пива. Це означає, що німці люблять пиво за його смак, а не через вміст алкоголю.

Існує стереотип, що німці завжди п'ють пиво з літрових кухлів / Фото GettyImages

Шкіряні штани

Ще одне популярне кліше стосується того, що в Німеччині всі ходять у шкіряних штанах. Німців часто уявляють у традиційних німецьких костюмах. Для чоловіків – це шкіряні штани, а для жінок – дірндл. Правда в тому, що національний одяг німці одягають на свята або під час таких фестивалів, як Oktoberfest.

Змінилося у сучасний час і сприймання традиційного вбрання. Раніше одяг був символічним. За допомогою його деталей можна було більше дізнатися про людину: походження, сімейний статус тощо. Наприклад, зав'язаний на фартуху вузол з правого боку означав, що жінка заміжня або заручена, а наявний вузол з лівого боку свідчив про самотність панянки. У сучасному світі цим деталям не надають вкрай важливого значення.

Існує стереотип, що німці завжди ходять у традиційному вбранні / Фото GettyImages

Пунктуальність

Давня приказка говорить, що німецька пунктуальність – це прийти за 5 хвилин до зазначеного часу. Німці справді дуже хвилюються про час. Дослідник часу Йоган Ґанслег вважає, що у Німеччині час тісно пов'язаний з відповідальністю, час – це щось, що можна організувати, заощадити, контролювати та планувати, тож у пруссаків і люди, і машини працюють, як годинники.

Але багато німців не вважають пунктуальність однією з головних рис нації. Зокрема, жителі Німеччини часто скаржаться на спізнення потягів.

Існує стереотип, що німці не запізнюються / Фото GettyImages

Продуктивність

Існує стереотип, що німці надзвичайно продуктивні. Та деякі їхні проєкти підтверджують зворотну думку. Наприклад, німцям знадобилося 632 роки, щоб закінчити будівництво Кельнського собору. Ще одним сучасним прикладом непродуктивної роботи слугує аеропорт "Берлін-Бранденбург". Роботу над ним завершили на 10 років пізніше, ніж планували, а бюджет перевищили на мільярди євро.

Бюрократія у цій країні теж багатьом заважає бути продуктивними. Щоб отримати просту довідку, інколи потрібно витратити половину робочого дня.

Існує стереотип, що німці завжди продуктивні / Фото GettyImages

Відсутність почуття гумору

Марк Твен казав, що німецькі жарти створені не для сміху. Стереотип про те, що німці занадто серйозні й не розуміють жартів, є дуже популярним у світі. Іноземці вважають, що німцям просто не вистачає здатності сміятися над самими собою.

Комедіантка Гейл Тафтс має іншу думку з цього приводу. Вона розповіла, що жителі різних регіонів Німеччини по-різному сприймають жарти. Наприклад, жителі Рейланду люблять посміятися, завжди готові повеселитися і є головними любителями вечірок у цій країні. Берлінці все вже бачили, бо живуть у культурній столиці країни, тому вони дуже прискіпливі до гумору, і їх важко чимось вразити. На Півночі Німеччини люблять беземоційний, але розумний гумор, а на Півдні – добродушний. Гейл Тафтс зауважила, що у Штудгарті люди можуть гучно сміятися навіть з двадцятихвилинного монологу про хліб.

Жінка також розповіла, з яких часів походить стереотип про відсутність почуття гумору у німців. Кліше сягає корінням у Другу Світову війну. У бурхливі 20-ті роки театр та індустрія розваг процвітали. Та багато мешканців Німеччини у цій сфері були євреями. Пізніше цих людей знищили або вони іммігрували до США. А після війни приводів для сміху не було. Хоча у 50-ті та 60-ті роки Німеччина мала кілька блискучих коміків. Наприклад, Лоріот. У 90-ті роки тут вже почали відкривати комедійні клуби, тому гумор почав процвітати, а стереотип про нерозуміння жартів остаточно втратив свою актуальність.

Існує стереотип, що німці не мають почуття гумору / Фото GettyImages