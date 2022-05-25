5 саркастичних фраз іспанською, у яких проглядається чорний гумор
Джерело:телеграм-канал ІСПАНІЯ | ПЕРЕЇЗД
Багато хто переконаний, що іспанці – один з найдобріших народів. Але в них, як і практично в кожній національності, часто побутує доволі чорний гумор.
Аби дізнатися місцевих жителів ближче, ми підготували 5 саркастичних фраз. Варто сказати, що вони популярні у цій країні. Корисною ця невеличка добірка може стати для тих, хто зараз лише адаптовується в Іспанії.
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5 фраз іспанською,
у яких проглядається чорний гумор
Cuando una puerta se cierra, otra se abre. O puedes abrir la puerta cerrada, así es como funcionan las puertas.
- "Коли одні двері зачиняються, інші відчиняються. Або можеш відчинити зачинені двері, адже взагалі-то так і функціонують двері".
Eras mi Coca Cola, pero ahora bebo vino.
- "Ти була моєю кока-колою, але зараз я п'ю вино".
El silencio es oro. La cinta adhesiva es plata.
- "Мовчання – золото, скотч – срібло".
Si prometo que te extrañaré, ¿te irás?
- "Якщо я пообіцяю, що сумуватиму за тобою, то ти підеш?"
Estaría de acuerdo contigo, pero entonces ambos estaríamos equivocados.
- "Я б з тобою погодився, але тоді ми обоє помилятимемося".
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