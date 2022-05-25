5 саркастичних фраз іспанською, у яких проглядається чорний гумор

Багато хто переконаний, що іспанці – один з найдобріших народів. Але в них, як і практично в кожній національності, часто побутує доволі чорний гумор.

Аби дізнатися місцевих жителів ближче, ми підготували 5 саркастичних фраз. Варто сказати, що вони популярні у цій країні. Корисною ця невеличка добірка може стати для тих, хто зараз лише адаптовується в Іспанії.

Читайте також Чи потрібно ставати на консульський облік українцям: корисні поради

5 фраз іспанською,

у яких проглядається чорний гумор

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. O puedes abrir la puerta cerrada, así es como funcionan las puertas.

"Коли одні двері зачиняються, інші відчиняються. Або можеш відчинити зачинені двері, адже взагалі-то так і функціонують двері".

Eras mi Coca Cola, pero ahora bebo vino.

"Ти була моєю кока-колою, але зараз я п'ю вино".

El silencio es oro. La cinta adhesiva es plata.

"Мовчання – золото, скотч – срібло".

Si prometo que te extrañaré, ¿te irás?

"Якщо я пообіцяю, що сумуватиму за тобою, то ти підеш?"

Estaría de acuerdo contigo, pero entonces ambos estaríamos equivocados.

"Я б з тобою погодився, але тоді ми обоє помилятимемося".

Це цікаво – У США показали, як відправляють зброю в Україну: дивіться відео