В реальності локації ще кращі: 5 книг, які надихнуть вас на подорож

Мабуть, всі туристи бодай раз у житті обирали для відпочинку місця, які побачили у фільмах або серіалах. Але для багатьох мандрівників джерелами натхнення для майбутніх поїздок стають і книги.

Туристи розповіли, що подорожують після читання книг

Згідно з результатами опитування Jet2holidays, проведеного серед 2 000 британців, кожен четвертий турист саме в такий спосіб хоча б раз у житті обирав місце для відпочинку.

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Найчастіше натхненням для відпустки служить перегляд фільмів або серіалів. Але ми були здивовані, побачивши, як у багатьох виникло бажання вирушити кудись через прочитану книжку, в якій немає візуального уявлення країни або міста, де розгортаються події,

– зазначили у Jet2holidays.

Серед причин відвідування місця, про яке вони прочитали в книжці, учасники опитування назвали:

бажання побачити, який вигляд воно має в реальному житті (46%),

дізнатися більше про це місце (32%),

поставити галочку у своєму списку бажань (15%).

Нещодавнє опитування показало, що 62% мандрівників, які відвідали місця, натхненні книжками, були в захваті від того, що реальне місце перевершило їхні очікування.

Половина опитаних відвідали пам'ятки, згадані в книжках, а 25% зупинялися в будівлях, згаданих у цій літературі. Крім того, 27% респондентів брали участь у професійних екскурсіях по місцях, про які читали.

Туристи розповіли, що книги надихають на подорожі / Фото Unsplash

Люди, які подорожують до місць з книжок, мають тенденцію здійснювати в середньому 3 подорожі, пов'язані з літературним місцем дії. Дослідження також виявило, що 15% учасників забронювали поїздку до певного місця одразу після прочитання книги.

Ще 17% респондентів повідомили, що мають список з п'яти місць, які сподіваються відвідати в майбутньому, надихнувшись прочитаними романами.

Які книги спонукають мандрувати?

Найпопулярнішою книжкою, що спонукала британців подорожувати, стали мемуари американської письменниці Френсіс Мейєс "Під сонцем Тоскани", випущені в 1996 році. Саме після прочитання цього роману вони захотіли відвідати цей регіон Італії.

До речі, 2003 року також вийшов однойменний фільм із Даян Лейн у головній ролі, який ще більше привернув увагу до Тоскани.

Книга "Під сонцем Тоскани" надихає на подорож до цього мальовничого регіону Італії / Фото Unsplash

Другу і третю сходинку посів грецький острів Корфу, описаний у романі "Моя сім'я та інші тварини" і трилогії "Корфу" британського письменника-анімаліста Джеральда Даррелла.

Четверта і п'ята сходинки в опитуванні дісталися романам американського письменника Дена Брауна – "Код да Вінчі" (Париж, Франція) і "Ангели і демони" (Рим, Італія). У 2006 і 2009 роках за романами було знято фільми з Томом Генксом у головній ролі.