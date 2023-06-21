Робота в кращих компаніях світу: Pepsi, Microsoft та Amazon наймають українських біженців

В рамках програми допомоги біженцям міжнародні топ-корпорації візьмуть на роботу українців. Світові гіганти бізнесу обіцяють тисячі вакансій.

Кількість вимушених переселенців у світі досягла своєї критичної точки – рекордних 110 мільйонів. Міжнародні корпорації не можуть стояти осторонь, коли багатьом біженцям не вдається знайти роботу.

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Вакансії для біженців

Ініціатива Tent Partnership for Refugees має великі плани з працевлаштування переселенців. Передбачено, що 250 000 біженців зможуть стажуватися у світових топ-компаніях. А понад 13 000 із них офіційно запросять на роботу.

Європейська комісія дуже підтримує такі зусилля міжнародних корпорацій.

Ця безпрецедентна демонстрація підтримки з боку бізнесу матиме вирішальне значення для того, щоб десятки тисяч українців могли забезпечувати себе та своїх близьких в Україні,

– сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Хто наймає

Загалом понад 40 корпорацій зголосилися допомогти з працевлаштуванням.

Компанія Amazon обіцяє найняти 5 000 українських та інших біженців в Європі. Готельні мережі Hilton Hotels та Marriott працевлаштують по 1 500 вимушених переселенців. Starbucks надасть робочі місця для 1 000 біженців. Також найматимуть до Adidas, L'Oréal, Pepsi та Hyatt. Adecco та Microsoft теж входять до списку компаній, які запропонують біженцям роботу або стажування.

Деталі можна побачити на сайті Tent Partnership for Refugees.

Після повномасштабного вторгнення Росії Європа прийняла понад 5,9 мільйона українських біженців. Більшість із них – жінки. Вони часто стикаються з труднощами з працевлаштуванням. Проблеми виникають через мовний бар'єр або необхідність поєднувати роботу та догляд за дітьми.