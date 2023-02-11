В таких умовах поляки все частіше задумуються про те, як більше економити. На допомогу приходять технології. Зокрема, жителі Польщі користуються мобільними додатками, які допомагають непогано заощадити. Про кілька з них ми згадаємо сьогодні.
До слова Як менше платити за опалення і світло: поради для економії на комунальних послугах в Польщі
4 мобільні додатки для економії в Польщі
- PEPPER
Це безкоштовна програма, в якій є доступ до актуальних знижок, промокодів, купонів та акцій в різних закладах та магазинах Польщі.
Додаток PEPPER / Фото instalki
- QPONY
Додаток дозволяє також шукати акції, купони та розпродажі в найпопулярніших магазинах та ресторанах, а також в деяких аптеках і побутових магазинах.
Додаток QPONY / Фото twitter
- PROMOTHEUS
Застосунок показує актуальні "рекламні буклети" популярних магазинів.
Додаток PROMOTHEUS / Фото колаж 24 каналу
- MojaGazetka
Програма буде корисна тим, хто "полює" за акціями та іншими привабними пропозиціями в різних магазинах Польщі. В додатку можна побачити актуальні знижки як на продукти, так і на косметику чи навіть будівельні матеріали.
Додаток MojaGazetka / Фото facebook