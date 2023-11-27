Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею не працюватиме: що відомо
Джерело:Львівська митниця
У вівторок, 28 листопада, тимчасово зупинить роботу пункт пропуску "Угринів – Долгобичув". Там планується відключення світла.
Також будуть проводитися ремонтні роботи польською стороною. Про це повідомила Львівська митниця.
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28 листопада пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" не працюватиме
Громадян та суб'єктів ЗЕД попередили про те, що завтра, 28 листопада, пункт "Угринів – Долгобичув" цілий день не працюватиме.
У зв'язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною, 28.11.2023 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів – Долгобичув" буде тимчасове відключення світла,
– йдеться в повідомленні.
Цю інформацію Львівській митниці надав Люблінський відділ обслуговування прикордонних пунктів Республіка Польща.
Електроенергії не буде у такі години:
- з 10 години упродовж трьох наступних годин;
- 1 година перерви;
- з 14 години упродовж трьох годин.
Ремонтні роботи будуть тривати приблизно до 17:00 28 листопада 2023 року.
Ситуація на кордоні з Польщею: що треба знати
- 6 листопада польські перевізники почали блокувати на кордоні з Україною три КПП і висунули нереалістичні вимоги: повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ, неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії не на території ЄС, окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС, окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур, отримати доступ до системи "Шлях".
- У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчева", "Рава-Руська – Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика – Шегині".
- Українська та польська сторони мали зустріч із перевізниками через блокаду кордону. Вона відбулася 13 листопада, але не дала результатів.
- Посол України в Польщі повідомив, що Україна направила ноту з вимогою розпустити страйк польських перевізників. Причиною стала вже друга смерть українського водія на кордоні. Однак польські перевізники погрожують, що не знімуть блокаду у найближчі кілька місяців.
- Водночас Єврокомісія може накласти санкції на Польщу через такі дії. Там ведуть переговори з обома сторонами конфлікту, тож деталі поки не розголошують.