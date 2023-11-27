Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею не працюватиме: що відомо

У вівторок, 28 листопада, тимчасово зупинить роботу пункт пропуску "Угринів – Долгобичув". Там планується відключення світла.

Також будуть проводитися ремонтні роботи польською стороною. Про це повідомила Львівська митниця.

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28 листопада пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" не працюватиме

Громадян та суб'єктів ЗЕД попередили про те, що завтра, 28 листопада, пункт "Угринів – Долгобичув" цілий день не працюватиме.

У зв'язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною, 28.11.2023 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів – Долгобичув" буде тимчасове відключення світла,

– йдеться в повідомленні.

Цю інформацію Львівській митниці надав Люблінський відділ обслуговування прикордонних пунктів Республіка Польща.

Електроенергії не буде у такі години:

з 10 години упродовж трьох наступних годин;

1 година перерви;

з 14 години упродовж трьох годин.

Ремонтні роботи будуть тривати приблизно до 17:00 28 листопада 2023 року.

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