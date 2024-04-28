216 метрів скатертини: Єлисейські поля в Парижі на день перетворяться на майданчик для пікніка

Якщо ви парижани, або гості міста, обов'язково позначте 26 травня у своєму календарі як день, який не можна пропустити. Адже тієї неділі найвідоміший бульвар Парижа – Єлисейські поля – стане не просто пішохідною зоною, а місцем для пікніка.

Організаторами заходу під назвою Le Grand Pique-nique des Champs є некомерційна організація Comité des Champs-Elysées і LG Electronics. Обіцяють, що це буде найбільший пікнік у світі, принаймні цього року.

Читайте також У легендарного вітряка "Мулен Руж" у Парижі обвалилися лопаті: моторошне відео

Єлисейські поля на день перетворяться на місце для пікніка

26 травня 216 метрів проспекту накриють червоно-білою картатою скатертиною – між Тріумфальною аркою та проспектом Георга V. Їм роздадуть набори їжі, приготовленої шеф-кухарями Єлисейських полів.

Загалом планують провести дві сесії об 11:45 та 13:30. Організатори пропонують їх вважати пізнім сніданком та обідом.

Найприємніше те, що відвідування буде абсолютно безплатним. Подумайте про це як про одну велику соціальну випадкову зустріч зі смачними закусками, наданими організаторами. Так, саме так, учасникам пікніка не доведеться брати з собою їжу чи напої – лише себе,

– йдеться у повідомленні.

Кожен квадрат "скатертини", площею 9 квадратних метрів, вміщає групу з шести осіб. Відповідно до Comité, гості отримають "запаковані страви, спеціально приготовані рестораторами" з Єлисейських полів.

Так виглядатимуть Єлисейські поля 26 травня / Фото Ville de Paris, ubi bene

Очікується, що пікнік буде цікавим багатьом, тому для участі вирішили обрати випадковим шляхом 3 700 осіб. Зареєструватись на пікнік можна за посиланням. Щоправда, форма французькою.