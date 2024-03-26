Планета "на межі": у 2024 році спека може бути побити рекорди 2023-го

Глобальна температура встановила нові рекорди 2023 року, океани нагрівалися, а льодовики постраждали від колосальної втрати льоду. І Організація об'єднаних націй (ООН) попереджає, що 2024 може стати ще спекотнішим.

Щорічний звіт про стан клімату, підготовлений Агентством ООН з питань погоди та клімату, підтвердив попередні дані про те, що 2023 рік був найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Чого чекати у 2024-му – нижче у матеріалі.

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У 2024 році спека буде ще сильнішою

У нещодавньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) повідомляється, що минулий рік став найтеплішим 10-річним періодом за всю історію спостережень. Організація також прогнозує, що температура продовжить зростати в найближчі роки.

Є велика ймовірність того, що 2024 рік поб'є рекорд 2023 року,

— заявив Омар Баддур з ВМО.

У відповідь на доповідь Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що вона свідчить про те, що планета перебуває на межі кризи. Він підкреслив, що Земля посилає сигнал лиха.

Останніми роками вчені спостерігають, що середня температура на Землі перевищує історичні рівні. Нинішня температура на 1,45 градуса вища за норму, наближаючись до критичної межі +1,5 градуса, яку експерти радять не перевищувати. Вчені попереджають, що перевищення цієї межі може призвести до руйнівних наслідків.



Світовий океан страждає від аномальної спеки / Фото Unsplash

Торік, згідно з тривожним звітом, понад 90% світового океану зазнали аномальної спеки, що призвело до згубних наслідків для морських екосистем. Прискорене танення льоду і підвищення рівня моря сприяли виникненню екстремальних погодних явищ, таких як повені та посухи.

Але експерти ВМО говорять також про "проблиск надії", пов'язаний зі зростанням виробництва відновлювальної енергії. Але діяти треба вже зараз. Крім того, варто відмовитися від спалювання копалин, щоб мінімізувати негативні наслідки.