200 крон на день: адміністрація Праги виділятиме українським біженцям кошти на харчування

Допомогу у розмірі 200 крон на добу можуть отримати не всі біженці. Ініціатива стосується тих, хто мешкає в об'єктах, представлених районними адміністраціями.

Кошти платитимуть людям, які тимчасово живуть у, наприклад, спортзалах чи інших приміщеннях, які не призначені для довготривалого комфортного перебування. Нагадуємо, що у понеділок празькі радники виділили на допомогу біженцям ще додаткових 80 мільйонів крон.

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Як Прага допомагає біженцям з України

Ми намагаємося організувати хоча б дворазове харчування,

– сказав заступник мера Праги Петро Глубучек.

Інші регіони Чехії поки що не прийняли аналогічне рішення. Однак, тривають переговори про те, щоб витрати на харчування можна було б компенсувати, наприклад, через пожертвування.

У четвер у нас переговори з однією великою компанією, яка б хотіла надати суму до десяти мільйонів крон. Але ми не маємо законодавчої бази, як це зробити правильно,

– повідомив губернатор Моравсько-Сілезького краю Іво Вондрак.

Наразі Прага залучає додаткові способи підтримки українців, які були змушені шукати безпечний притулок за кордоном через російське вторгнення у їхні міста. Наприклад, столичні готелі та хостели отримають від 140 крон на особу за ніч в ролі компенсації від держави.

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