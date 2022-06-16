16 японських вишів розробили спеціальну програму для українців: як взяти участь

16 вищих навчальних закладів Японії прийматимуть студентів з України, які постраждали від війни. Це стало можливим після того, як країна приєдналася до Державної програми.

Японські виші розробили спеціальну програму для українців

Мовиться про короткострокові програми. Їх тривалість становить від одного до двох років навчання. Після закінчення деякі з університетів також запропонують програми для отримання диплому.

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Ініціативу очолює токійська організація Pathways Japan, яка займається наданням допомоги біженцям з Сирії та Афганістану в питаннях освіти і кар'єри.

Що пропонують відібраним студентам

Японія взяла на себе зобов'язання забезпечити відібраних студентів житлом, авіаквитками, допомогти їм в отриманні візи та посвідки на проживання. Також передбачено виплату стипендій та сприяння у пошуку роботи на неповний робочий день.

Загалом університети Японії мають намір прийняти близько 70 українських студентів. Претенденти не повинні перебувати у шлюбі, бути українцями або іноземними громадянами, які не можуть повернутися у свою країну. Крім того, вони зобов'язані володіти японською або англійською мовою.

У навчальних закладах переконані, що ця ініціатива ще стане і навчальним досвідом для японських студентів. За їх словами, це дасть їм шанс допомогти постраждалим від війни студентам з України, які зможуть побудувати своє нове життя в Японії.