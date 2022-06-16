Японські виші розробили спеціальну програму для українців

Мовиться про короткострокові програми. Їх тривалість становить від одного до двох років навчання. Після закінчення деякі з університетів також запропонують програми для отримання диплому.

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Ініціативу очолює токійська організація Pathways Japan, яка займається наданням допомоги біженцям з Сирії та Афганістану в питаннях освіти і кар'єри.

Що пропонують відібраним студентам

Японія взяла на себе зобов'язання забезпечити відібраних студентів житлом, авіаквитками, допомогти їм в отриманні візи та посвідки на проживання. Також передбачено виплату стипендій та сприяння у пошуку роботи на неповний робочий день.

Загалом університети Японії мають намір прийняти близько 70 українських студентів. Претенденти не повинні перебувати у шлюбі, бути українцями або іноземними громадянами, які не можуть повернутися у свою країну. Крім того, вони зобов'язані володіти японською або англійською мовою.

У навчальних закладах переконані, що ця ініціатива ще стане і навчальним досвідом для японських студентів. За їх словами, це дасть їм шанс допомогти постраждалим від війни студентам з України, які зможуть побудувати своє нове життя в Японії.

Зауважте: подати заявку на вступ можна до 24 червня. Очікується, що успішні кандидати прибудуть до Японії до серпня, перш ніж у вересні розпочнеться новий навчальний рік. Можливість подання заявки доступна на сайті організації.