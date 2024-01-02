Новорічна ніч без феєрверків: популярна країна запровадила нову заборону

У Нідерландах святкування Нового року часто характеризується невимушеним ставленням до аматорської піротехніки. Проте, ряд муніципалітетів висловили своє невдоволення та, відповідно, запровадили певні обмеження для розв'язання цієї проблеми.

Загалом 16 вибрали місцеву заборону феєрверків на Новий рік. При цьому ще більша кількість муніципалітетів підтримують заклики до загальнодержавної заборони феєрверків.

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16 муніципалітетів Нідерландів заборонили феєрверки на Новий рік

Шістнадцять муніципалітетів у Нідерландах прийняли важливе рішення – ввести місцеву заборону на новорічні феєрверки у 2023 році. Це показало збільшення на 4 муніципалітети порівняно з попереднім роком, коли загалом дванадцять муніципалітетів запровадили заборону.

Такі заборони означали, що в цих місцях заборонено купувати та запускати феєрверки, хоча організовані феєрверки залишалися дозволеними.

Вперше цього року доєдналися до заборони Тілбург, Арнем, Амерсфорт і Ейндговен. Як і в попередні роки, персональні феєрверки також були заборонені в муніципалітетах:

Амстердам,

Апелдорн,

Блумендал,

Гарлем,

Хемстеде,

Хеймен,

Мук-ен-Мідделаар,

Неймеген,

Роттердам,

Східам,

Зост,

Утрехтсе-Хевелруг.

Інші муніципалітети, як-от Гаага, Утрехт і Маастрихт, запроваджували зони, вільні від феєрверків, у деяких районах, наприклад, у місцях поблизу зоопарків, будинків престарілих і лікарень.

Проте, переважна більшість з 342 муніципалітетів Нідерландів заявляли, що не будуть вводити місцеву заборону у 2023 році. Багато представників влади сказали, що не бачать потреби в забороні. А деякі муніципалітети заявили, що не вводитимуть заборону просто тому, що її буде надто важко виконати.

Лунають заклики до національної заборони феєрверків

Згідно з опитуванням ANP муніципалітетів, понад 50 висловлюються за національну заборону на продаж, володіння та запалювання феєрверків. Вони стверджують, що така заборона працюватиме краще, ніж фрагментовані місцеві правила.

Місцеві заборони продовжують робити можливим легальне придбання феєрверків у муніципалітеті. Це робить дотримання практично неможливим. Лише національна заборона на феєрверки може допомогти,

— повідомили в Утрехті.

Зокрема, за національну заборону висловилися Амстердам, Гаага, Роттердам і Утрехт.

Зауважимо, цього року, вперше після пандемії коронавірусу, світ гучно зустрічав новий 2024-й рік. Як Новий рік крокував планетою і де були найяскравіші феєрверки – читайте за посиланням.