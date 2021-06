15 нетипових англійських слів, які вас здивують

Почувши ці слова, ви, швидше за все, не повірите, що вони стосуються англійської мови. Незвичним здається їх звучання та написання, а ще цікавішим – походження.

Багато з цих слів вже втратили актуальність. Та є й такі, які періодично можна почути від носіїв мови. І ті, й інші представлені у добірці нижче.

15 англійських слів, здатних здивувати

1.Kerfuffle [kəˈfʌf(ə)l] – ​​метушня

What's all the shouting for? Why are you making such a kerfuffle?До чого ці крики? Навіщо ви влаштовуєте таку метушню?

Це означає метушитися, коли у людей різні точки зору. Якщо двоє друзів мають деякі розбіжності з приводу чогось і створюють багато шуму, то зі словом kerfuffle можна чудово описати ситуацію.

2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəˈluː] – галас, метушня

Did you hear all that hullabaloo in the office today?Ви чули весь цей шум в офісі сьогодні?

Hullabaloo – це гучні звуки та крики, які видають люди, коли зляться. Слово з'явилося в англійській у середині XVIII століття.

3. Cacophony [kəˈkɒf(ə)ni] – какофонія

Her crying is a real cacophony!Її плач – це справжня какофонія!

Ще одне слово, пов'язане з галасом. Cacophony – це суміш жахливих звуків, тобто таких, які чути просто нестерпно. Походить від грецького слова, що складається з kacos (поганий) і phone (звук).

4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – халамидник

I send my children to school dressed smartly, and they come home like little ragamuffins!Я відправляю своїх дітей до школи охайно вбраними, а вони приходять додому, як маленькі халамидники!

Rag – це брудний і пошарпаний шматок старої тканини. Відповідно, ragamuffin – це особі, яка носить неохайний одяг, схожий на лахміття.

5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – шибеник

Хоч цей термін зараз вважається старомодним, він викличе усмішку у співрозмовника. Його застосовують до, як правило, молодої людини (чи навіть дитини), коли та проявляє надмірну активність та допитливість.

Mother: Come here, please.

Child: No, I’m busy.

Mother: I asked you to please come here.

Child: No. Dad said when people are busy you shouldn’t disturb them. So please leave me alone!

Mother: Well, you little whippersnapper!

Мати: Підійди сюди, будь ласка.

Дитина: Ні, я зайнятий.

Мати: Я попросила тебе, будь ласка, підійди сюди.

Дитина: Ні. Тато сказав, що коли люди зайняті, не варто їх турбувати. Тож, будь ласка, дай мені спокій!

Мати: Ну ти й маленький шибеник!

6. Gobbledygook [ˈɡɒb(ə)ldɪˌɡuːk] – нісенітниця, дурниця

The director was talking a load of gobbledygook in that meeting. I have no idea what he wants!Режисер на тих зборах говорив багато всякої нісенітниці. Уявлення не маю, чого він хоче!

Слово вживають для позначення безглуздих слів та опису ситуації, коли люди використовують занадто багато технічних термінів, а інші не можуть їх зрозуміти.

7. Gibberish [ˈdʒɪb(ə)rɪʃ] – тарабарщина

Make sure you practice your English – you don't want to talk gobbledygook and gibberish!Переконайся, що ти практикуєш свою англійську, ти ж не хочеш говорити нісенітницю й тарабарщину!

Gibberish – це практично синонім до gobbledygook. Означає безглузді слова та фрази, які не мають великого значення.

8. Poppycock [ˈpɒpɪkɒk] – нісенітниця

– Hey, did you know that if you keep your eyes open when you sneeze your eyes will fly out?– What a load of poppycock!– Гей, а ви знали, що якщо будете чхати з розплющеними очима, то вони вилетять назовні?– Що за нісенітниця!

Коли хтось намагається говорити про щось, у чому абсолютно нічого не тямить, або розкидається неперевіреними фактами, то можна сказати, що такі люди несуть poppycock! Слово походить від голландського pappekak, яке складається з pap (м'який) і kak (екскременти).

9. Discombobulate [ˌdɪskəmˈbɒbjʊleɪt] – збити з пантелику

What's the matter? You look a little discombobulated!Що трапилося? Ви виглядаєте трохи спантеличеним!

Означає заплутати когось за допомогою слів, збити людину з думки, змусити сумніватися у своєму рішенні.

10. Flummox [flʌməks] – дуже заплутати

Якщо ви зараз почуваєтеся discombobulated, то ви ще й flummoxed (прикметник).

У XIX столітті слово з'явилося з діалектів, які використовуються у деяких частинах Великої Британії.

11. Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ(ə)n] – буркотун, грубіян

I don't like our English teacher. He is a real curmudgeon!Мені не подобається наш учитель англійської. Він справжній грубіян!

Слово використовувалося ще в XVI столітті. Ним позначають конфліктну людину, яка полюбляє з кимось сваритися.

12. Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk(ə)l] – апатичний

My sister has no job and is doing nothing to find one. She is so lackadaisical.У моєї сестри немає роботи й вона нічого не робить, щоб її знайти. Вона така апатична.

Чудове слово для позначення неініціативної, байдужої людини, яка нічим не цікавиться.

13. Woebegone [ˈwəʊbɪɡɒn] – похмурий, сумний

Why do you look so woebegone?Чому ти виглядаєш таким нещасним?

Це слово можна поділити на дві частини: woe (горе, сум) і begone (старомодне слово, що означає оточення чимось). Отже, woebegone дослівно – оточений сумом.

14. Lollygag [ˈlɒlɪɡaɡ] – байдикувати

Stop lollygagging!Припини байдикувати!

Це дієслово не має нічого спільного з льодяниками (lollies) або насмішками (gags). Воно означає лінуватися й витрачати час даремно.

15. Frankenfood [ˈfraŋk (ə) nfuːd] – їжа-франкенштейн, ГМО

I'm not eating there! They use Frankenfoods!Я там не їм! Вони використовують ГМО!

На відміну від зазначених вище слів, цей термін є новим. Він неофіційно використовується для генетично модифікованих продуктів. Frankenfood – це поєднання слів Frankenstein (Франкенштейн – вигаданий персонаж, доктор, який створив монстра у своїй лабораторії) і food (їжа).