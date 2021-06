15 нетипичных английских слов, которые вас удивят

Услышав эти слова, вы, скорее всего, не поверите, что они касаются английского языка. Необычным кажется их звучание и написание, а еще интереснее – происхождение.

Многие из этих слов уже потеряли актуальность. Но есть и такие, которые периодически можно услышать от носителей языка. И те, и другие представленные в подборке ниже.

15 английских слов, способных удивить

1. Kerfuffle [kəfʌf (ə) l] – суета

What's all the shouting for? Why are you making such a kerfuffle?К чему эти крики? Зачем вы устраиваете такую суету?

Это значит суетиться, когда у людей разные точки зрения. Если двое друзей имеют некоторые разногласия по поводу чего-то и создают много шума, то со словом kerfuffle можно прекрасно описать ситуацию.

2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəluː] – шум, суета

Did you hear all that hullabaloo in the office today ?Вы слышали весь этот шум в офисе сегодня?

Hullabaloo – это громкие звуки и крики, которые издают люди, когда злятся. Слово появилось в английском языке в середине XVIII века.

3. Cacophony [kəˈkɒf (ə) ni] – какофония

Her crying is a real cacophony!Ее плач – это настоящая какофония!

Еще одно слово, связанное с шумом. Cacophony – это смесь ужасных звуков, то есть таких, которые слышать просто невыносимо. Происходит от греческого слова, состоящего из kacos (плохой) и phone (звук).

4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – оборванец

I send my children to school dressed smartly, and they come home like little ragamuffins!Я отправляю своих детей в школу опрятно одетыми, а они приходят домой, как маленькие оборванцы!

Rag – это грязный и потрепанный кусок старой ткани. Соответственно, ragamuffin – это человек, который носит неряшливый одежду, похожую на лохмотья.

5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – сорванец

Хотя этот термин сейчас считается старомодным, он вызовет улыбку у собеседника. Его применяют, как правило, к молодому человеку (или даже ребенку), когда тот проявляет чрезмерную активность и любознательность.

Mother: Come here, please.

Child: No, I’m busy.

Mother: I asked you to please come here.

Child: No. Dad said when people are busy you shouldn’t disturb them. So please leave me alone!

Mother: Well, you little whippersnapper!

Мать: иди сюда, пожалуйста.

Ребенок: Нет, я занят.

Мать: Я попросила тебя, пожалуйста, подойди сюда.

Ребенок: Нет. Папа сказал, что когда люди заняты, не стоит их беспокоить. Поэтому, пожалуйста, оставь меня в покое!

Мать: Ну ты и маленький сорванец!

6. Gobbledygook [ɡɒb (ə) ldɪˌɡuːk] – глупости, ерунда

The director was talking a load of gobbledygook in that meeting. I have no idea what he wants!Режиссер на том собрании говорил много всяких глупостей. Понятия не имею, чего он хочет!

Слово используют для обозначения бессмысленных слов и описания ситуации, когда люди используют слишком много технических терминов, а другие не могут их понять.

7. Gibberish [ˈdʒɪb (ə) rɪʃ] – тарабарщина

Make sure you practice your English – you do not want to talk gobbledygook and gibberish!Убедись, что ты практикуешь свой английский, ты же не хочешь говорить глупости и тарабарщину!

Gibberish – это практически синоним gobbledygook. Значит бессмысленные слова и фразы, которые не имеют большого значения.

8. Poppycock [pɒpɪkɒk] – чушь

– Hey, did you know that if you keep your eyes open when you sneeze your eyes will fly out ?– What a load of poppycock!– Эй, а вы знали, что если будете чихать с открытыми глазами, то они вылетят наружу?– Что за чушь!

Когда кто-то пытается говорить о чем-то, в чем абсолютно ничего не понимает, или разбрасывается непроверенными фактами, то можно сказать, что такие люди несут poppycock! Слово происходит от голландского pappekak, состоящее из pap (мягкий) и kak (экскременты).

9. Discombobulate [ˌdɪskəmbɒbjʊleɪt] – сбить с толку

What's the matter? You look a little discombobulated!Что случилось? Вы выглядите немного озадаченным!

Значит запутать с помощью слов, сбить человека с мысли, заставить сомневаться в своем решении.

10. Flummox [flʌməks] – очень сильно запутать

Если вы сейчас чувствуете discombobulated, то вы еще и flummoxed (прилагательное).

В XIX веке слово появилось из диалектов, используемых в некоторых частях Великобритании.

11. Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ (ə) n] – ворчун, грубиян

I do not like our English teacher. He is a real curmudgeon!Мне не нравится наш учитель английского. Он настоящий грубиян!

Слово использовалось еще в XVI веке. Им обозначают конфликтную человека, который любит с кем ссориться.

12. Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk (ə) l] – апатичный

My sister has no job and is doing nothing to find one. She is so lackadaisical.У моей сестры нет работы и она ничего не делает, чтобы ее найти. Она такая апатичная.

Замечательное слово для обозначения неинициативного, равнодушного человека, который ничем не интересуется.

13. Woebegone [wəʊbɪɡɒn] – мрачный, грустный

Why do you look so woebegone?Почему ты выглядишь таким несчастным?

Это слово можно разделить на две части: woe (горе, печаль) и begone (старомодное слово, означающее окружение чем-то). Итак, woebegone дословно - окруженный печалью.

14. Lollygag [lɒlɪɡaɡ] – бездельничать

Stop lollygagging!Прекрати бездельничать!

Это глагол не имеет ничего общего с леденцами (lollies) или насмешками (gags). Он означает лениться и тратить время зря.

15. Frankenfood [fraŋk (ə) nfuːd] – еда-франкенштейн, ГМО

I'm not eating there! They use Frankenfoods!Я там не ем! Они используют ГМО!

В отличие от указанных выше слов, это является новым. Оно неофициально используется для генетически модифицированных продуктов. Frankenfood – это сочетание слов Frankenstein (Франкенштейн – вымышленный персонаж, доктор, создал монстра в своей лаборатории) и food (еда).