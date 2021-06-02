15 нетипичных английских слов, которые вас удивят

Услышав эти слова, вы, скорее всего, не поверите, что они касаются английского языка. Необычным кажется их звучание и написание, а еще интереснее – происхождение.
Многие из этих слов уже потеряли актуальность. Но есть и такие, которые периодически можно услышать от носителей языка. И те, и другие представленные в подборке ниже.
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15 английских слов, способных удивить
1. Kerfuffle [kəfʌf (ə) l] – суетаWhat's all the shouting for? Why are you making such a kerfuffle?
К чему эти крики? Зачем вы устраиваете такую суету?
Это значит суетиться, когда у людей разные точки зрения. Если двое друзей имеют некоторые разногласия по поводу чего-то и создают много шума, то со словом kerfuffle можно прекрасно описать ситуацию.
2. Hullabaloo [ˌhʌl.ə.bəluː] – шум, суетаDid you hear all that hullabaloo in the office today ?
Вы слышали весь этот шум в офисе сегодня?
Hullabaloo – это громкие звуки и крики, которые издают люди, когда злятся. Слово появилось в английском языке в середине XVIII века.
3. Cacophony [kəˈkɒf (ə) ni] – какофонияHer crying is a real cacophony!
Ее плач – это настоящая какофония!
Еще одно слово, связанное с шумом. Cacophony – это смесь ужасных звуков, то есть таких, которые слышать просто невыносимо. Происходит от греческого слова, состоящего из kacos (плохой) и phone (звук).
4. Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – оборванецI send my children to school dressed smartly, and they come home like little ragamuffins!
Я отправляю своих детей в школу опрятно одетыми, а они приходят домой, как маленькие оборванцы!
Rag – это грязный и потрепанный кусок старой ткани. Соответственно, ragamuffin – это человек, который носит неряшливый одежду, похожую на лохмотья.
5. Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – сорванец
Хотя этот термин сейчас считается старомодным, он вызовет улыбку у собеседника. Его применяют, как правило, к молодому человеку (или даже ребенку), когда тот проявляет чрезмерную активность и любознательность.
Mother: Come here, please.
Child: No, I’m busy.
Mother: I asked you to please come here.
Child: No. Dad said when people are busy you shouldn’t disturb them. So please leave me alone!
Mother: Well, you little whippersnapper!
Мать: иди сюда, пожалуйста.
Ребенок: Нет, я занят.
Мать: Я попросила тебя, пожалуйста, подойди сюда.
Ребенок: Нет. Папа сказал, что когда люди заняты, не стоит их беспокоить. Поэтому, пожалуйста, оставь меня в покое!
Мать: Ну ты и маленький сорванец!
6. Gobbledygook [ɡɒb (ə) ldɪˌɡuːk] – глупости, ерундаThe director was talking a load of gobbledygook in that meeting. I have no idea what he wants!
Режиссер на том собрании говорил много всяких глупостей. Понятия не имею, чего он хочет!
Слово используют для обозначения бессмысленных слов и описания ситуации, когда люди используют слишком много технических терминов, а другие не могут их понять.
7. Gibberish [ˈdʒɪb (ə) rɪʃ] – тарабарщинаMake sure you practice your English – you do not want to talk gobbledygook and gibberish!
Убедись, что ты практикуешь свой английский, ты же не хочешь говорить глупости и тарабарщину!
Gibberish – это практически синоним gobbledygook. Значит бессмысленные слова и фразы, которые не имеют большого значения.
8. Poppycock [pɒpɪkɒk] – чушь– Hey, did you know that if you keep your eyes open when you sneeze your eyes will fly out ?
– What a load of poppycock!
– Эй, а вы знали, что если будете чихать с открытыми глазами, то они вылетят наружу?
– Что за чушь!
Когда кто-то пытается говорить о чем-то, в чем абсолютно ничего не понимает, или разбрасывается непроверенными фактами, то можно сказать, что такие люди несут poppycock! Слово происходит от голландского pappekak, состоящее из pap (мягкий) и kak (экскременты).
9. Discombobulate [ˌdɪskəmbɒbjʊleɪt] – сбить с толкуWhat's the matter? You look a little discombobulated!
Что случилось? Вы выглядите немного озадаченным!
Значит запутать с помощью слов, сбить человека с мысли, заставить сомневаться в своем решении.
10. Flummox [flʌməks] – очень сильно запутать
Если вы сейчас чувствуете discombobulated, то вы еще и flummoxed (прилагательное).
В XIX веке слово появилось из диалектов, используемых в некоторых частях Великобритании.
11. Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ (ə) n] – ворчун, грубиянI do not like our English teacher. He is a real curmudgeon!
Мне не нравится наш учитель английского. Он настоящий грубиян!
Слово использовалось еще в XVI веке. Им обозначают конфликтную человека, который любит с кем ссориться.
12. Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk (ə) l] – апатичныйMy sister has no job and is doing nothing to find one. She is so lackadaisical.
У моей сестры нет работы и она ничего не делает, чтобы ее найти. Она такая апатичная.
Замечательное слово для обозначения неинициативного, равнодушного человека, который ничем не интересуется.
13. Woebegone [wəʊbɪɡɒn] – мрачный, грустныйWhy do you look so woebegone?
Почему ты выглядишь таким несчастным?
Это слово можно разделить на две части: woe (горе, печаль) и begone (старомодное слово, означающее окружение чем-то). Итак, woebegone дословно - окруженный печалью.
14. Lollygag [lɒlɪɡaɡ] – бездельничатьStop lollygagging!
Прекрати бездельничать!
Это глагол не имеет ничего общего с леденцами (lollies) или насмешками (gags). Он означает лениться и тратить время зря.
15. Frankenfood [fraŋk (ə) nfuːd] – еда-франкенштейн, ГМОI'm not eating there! They use Frankenfoods!
Я там не ем! Они используют ГМО!
В отличие от указанных выше слов, это является новым. Оно неофициально используется для генетически модифицированных продуктов. Frankenfood – это сочетание слов Frankenstein (Франкенштейн – вымышленный персонаж, доктор, создал монстра в своей лаборатории) и food (еда).