12-годинні зміни й неоплачені понаднормові: українець розповів про роботу у Чехії

Від 3 до 5 мільйонів українців регулярно їздять на роботу за кордон. Лише за перше півріччя 2021 року близько 1 800 жителів Харківської області стали трудовими мігрантами. Харків'янин, який нещодавно повернувся із заробітків у Чехії, розповів про свій досвід.

Українець вирушив на роботу до Чехії на початку червня 2021 року. До цієї події він ретельно готувався.

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Про житлові та робочі умови

Перед поїздкою чоловік вважав за необхідне перевірити справжність запрошення від іноземної компанії, щоб не стати жертвою шахраїв. Для цього він відвідав один із візових центрів. Там працівники за певну суму грошей допомогли перевірити запрошення та оформити страховку. Крім цього, для виїзду з країни довелося зробити ПЛР-тест на коронавірус.

Однак, за словами українця, жоден з цих документів йому не знадобився. Ба більше, інші протиепідеміологічні заходи дотримані не були. Тести на коронавірус, стверджує чоловік, ніхто не перевіряв, страховку теж – вона потрібна була тільки для дороги.

Грубо кажучи, після приїзду в Чехію цю страховку можна було викинути. Ніхто не перевіряв нас на наявність ковіду або вакцини. Після приїзду нас посадили на карантин: всіх по-різному, від трьох днів до семи, але установлений термін ніхто вас на карантині тримати не буде,

– розповідає трудовий мігрант.

Українець їхав на заробітки разом з трьома друзями. Спочатку друзі просили поселити їх разом, але вільних чотиримісних кімнат не було, тому їх розподілили по різних гуртожитках. За його словами, заздалегідь домовитися про якісь конкретні умови або зручності просто неможливо, бо мігрантам надають житло в порядку "живої черги". Лише коли хтось із заробітчан їде, то можна попросити, щоб на це місце перевели знайомого.

Герой статті розказав, що загалом у них було 5 кімнат в гуртожитку, по 3 – 4 ліжка в кожній. На це все – 2 туалети та 2 душа. А в інших чоловіків був 1 туалет і 1 душ на 3 кімнати.

Харчування для працівників не було передбачено. Людям доводилося купувати продукти й готувати їжу самотужки.

Харків'янин працював на складі інтернет-магазину. Розповідає, що вхід і вихід на територію складу здійснювався за картками пропуску. Через це вийти, аби скурити цигарку або поїсти можна було тільки під час двох коротких перерв протягом зміни.

За словами чоловіка, графік був ненормованим та важким. Зміни тривали по 12 годин. Особливо важко було встигнути на ранкову зміну, яка починалася о 6 годині ранку. Для цього потрібно було прокинутися о 3 годині ночі.

Ми могли 3 дні працювати з 6 вечора до 6 ранку,

– згадує українець.

Скільки можна заробити у Чехії

Середня зарплата трудового мігранта у Чехії становить близько 120 крон (приблизно 145 гривень) за годину. Як правило, працівники працюють позмінно (зміна триває 12 годин). Але дві перерви по 30 хвилин не оплачуються. Понаднормові, зауважує українець, не оплачують також.

Якщо ти заздалегідь домовився про суму 105 крон (близько 130 гривень) за годину, то ти більше не отримаєш – неважливо, вийшов ти у вихідний день або святковий,

– каже заробітчанин.

Варто також пам'ятати про витрати на харчові та побутові продукти.

Попри всі недоліки, харків'янин планує надалі їздити до Чехії на роботу. Бо у Харкові, на його думку, таких грошей йому заробити не вдасться.